Ciclone continua forte nesta quinta-feira; veja onde devem ocorrer estragos

O ciclone extratropical que se organizou sobre o Rio Grande do Sul na última quarta-feira (12), gerou nuvens muito carregadas que provocaram chuva forte e volumosa e também intensas rajadas de vento. Mas, segundo informações da Climatempo, os fortes temporais causados pelo fenômeno climático vindo da Argentina e Paraguai deve seguir causando estragos nesta quinta-feira em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Ciclone extratropical que chegou ao sul na última quarta-feira deve seguir causando estragos e temporais. Imagem: noticiadamanha.com.br.

Ciclone chegou ao país na quarta-feira

Trazendo ventos de mais de 100 km/h e chuvas volumosas, o ciclone extratropical foi observado nos três estados da Região Sul. Muitas rajadas ocorreram durante estes temporais, mas algumas rajadas muito fortes foram provocadas pela atuação do ciclone extratropical já formado em associação com o relevo local.

Risco de ventania nesta quinta-feira

Durante esta quinta-feira (13), o ciclone extratropical ainda estará próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com potencial para provocar fortes rajadas de vento nos estados da Região Sul, em várias áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

As rajadas mais intensas no decorrer desta quinta são esperadas para a Região Sul do país, para o sul e leste de São Paulo e pontos altos da serra do Rio de Janeiro.

Maiores rajadas de vento estão previstas até 3h

Confira as maiores rajadas de vento registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nos aeroportos, pelo Epagri/Ciram e pelo Simepar, no período entre 3 horas de quarta-feira e 3 horas desta quinta-feira.

Bom Jardim da Serra/Morro da Igreja (SC): 119,0 mm (diversas rajadas entre 100 e 119 km/h a partir das 19h de 12/7/23)

Urupema/ Morro de Urupema (SC): 102 km/h, 21h, 12/7

Joaçaba (SC): 100 km/h, 20h 12/7

Canela (RS): 98 km/h, 19h, 12/7

Santa Vitória do Palmar/Barra do Chuí (RS): 94 km/h, 23h, 12/7

Major Vieira (SC): 94 km/h, 19h, 12/7

Palmeira das Missões (RS): 94 km/h, 17h, 12/7

Maringá/aeroporto (PR): 92 km/h, 22h, 12/7

Pelotas/Capão do Leão (RS): 90 km/h, 21h, 12/7

Marechal Cândido Rondon (PR): 90 km/h, 20h, 12/7

Curitiba (PR): 87 km/h, 23h/12/7 e 00h, 13/7

Florianópolis/aeroporto (SC): 87 km/h, 22h31, 12/7

Dois Vizinhos (PR):86 km/h, 19h, 12/7

Chapecó (SC): 86 km/h, 18h e 19h, 12/7

São José dos Pinhais/aeroporto (PR): 85 km/h, 23h, 12/7

Soledade (RS): 84 km/h, 1h, 13/7

Siderópolis/Barragem São Bento – CASAN (SC): 84 km/h, 22h, 12/7

Santa Helena (PR): 84 km/h, 18h, 12/7

Baixo Guandu (PR): 84 km/h, 18h, 12/7

Laguna/farol de Santa Marta (SC): 83 km/h, 21h, 12/7

Bento Gonçalves(RS): 81 km/h, 1h, 13/7

Alertas da Defesa Civil no RS

A Defesa Civil do RS tem emitido diversos alertas através de seu site oficial e por meio de SMS, enviados para celulares cadastrados. Na última quarta-feira (12), o órgão atualizou o alerta para temporais isolados acompanhados de rajadas intensas de vento de até 100 km/h e chuva forte nas áreas da Campanha, Sul, Vales, Serra, RMPOA e faixa litorânea do Rio Grande do Sul.

Em seu alerta mais recente, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para a possibilidade de enxurradas em arroios e córregos nas áreas da metade Sul, Serra e Litoral Norte gaúcho, devido à previsão de chuva intensa e volumosas nas próximas 24 horas.

Também, há risco para inundações gradativas, por conta dos volumes já precipitados nas últimas horas, especialmente na metade Norte do RS.

O alerta é válido até às 17 horas desta quinta-feira, 13 de julho.

