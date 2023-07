Caixa anuncia lucro de R$ 12 bi no FGTS; veja quando você receberá

Lucro do FGTS – Uma notícia de interesse para os trabalhadores brasileiros veio à tona recentemente: aqueles que tinham saldo em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro do ano passado podem estar entre os milhares de beneficiários do lucro do FGTS. Porém, os valores anunciados indicam um lucro inferior ao esperado, o que pode implicar em um montante menor a ser dividido entre os trabalhadores.

Trabalhadores com saldo no FGTS em dezembro do ano passado podem ter direito ao lucro do fundo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

FGTS teve lucro no último ano?

Em 2022, o FGTS registrou um lucro líquido de R$ 12,84 bilhões. Essa cifra mostra uma queda de 16,41% em relação ao valor inicialmente esperado, que era de R$ 15,371 bilhões. A queda também é notada quando comparada ao resultado do ano anterior, que atingiu R$ 13,3 bilhões. Esses números podem levar a uma redução do valor a ser distribuído entre os trabalhadores.

O lucro do FGTS é calculado a partir da soma dos valores acumulados pelo fundo de garantia. Em um processo contínuo, os trabalhadores destinam mensalmente um valor mínimo para o programa, que passa por um processo de multiplicação de acordo com as taxas de juros e rendimento. O resultado desse acúmulo é o que gera o chamado “lucro”, que, em seguida, é dividido anualmente entre os beneficiários.

Atualmente, duas possibilidades de repasse estão sendo consideradas: a divisão da integralidade do lucro de R$ 12,848 bilhões ou 99% do resultado, que seria de R$ 12,719 bilhões. Este último é o método que foi utilizado no ano anterior.

Para ter acesso ao benefício que será disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, é importante que os trabalhadores estejam atentos ao saldo em suas contas do FGTS. Existem várias formas para realizar essa consulta: uma delas é através de um serviço de mensagens de texto (SMS) disponibilizado pela Caixa. Outra opção é utilizar o aplicativo FGTS, desenvolvido especificamente para essa finalidade. E para os clientes da Caixa, a consulta ao saldo do FGTS também pode ser realizada pelo internet banking.

Aplicativo de fácil uso

O Aplicativo FGTS não só oferece o acesso ao extrato da conta, mas também possibilita a atualização de dados cadastrais e o pedido de saque do benefício. Dessa forma, os trabalhadores têm à sua disposição uma ferramenta completa para o gerenciamento de suas contas do FGTS, de forma simples e prática.

A notícia do lucro do FGTS, ainda que menor do que o esperado, pode ser uma boa surpresa para os trabalhadores que tinham saldo em suas contas do FGTS no fim do ano passado. No entanto, é importante que cada trabalhador esteja atento às possibilidades de consulta do saldo e às datas de liberação do benefício. Dessa forma, cada beneficiário poderá planejar-se melhor para o uso desse recurso adicional.

Este momento também serve como um lembrete da importância do FGTS como uma garantia para os trabalhadores. Apesar das flutuações nos lucros ao longo dos anos, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço continua sendo uma fonte de segurança para milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Portanto, manter-se informado sobre o saldo e as possibilidades de saque é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios desse programa.

