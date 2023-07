WhatsApp “blindado”: truque que impede sua conta de ser hackeada

Atualmente, qualquer pessoa que acompanhe o mundo da tecnologia e faça uso dela diariamente sabe que o WhatsApp se tornou um aplicativo de mensagens indispensável para milhões de usuários. Ele, por sinal, conseguiu se tornar tão popular justamente porque soube utilizar o imediatismo da comunicação a seu favor.

E, como seus usuários bem sabem, de tempos em tempos este aplicativo recebe atualizações, de modo que ganhe mais recursos e possa oferecer uma experiência se uso ainda mais completa, divertida e, claro, segura.

Há pouco tempo, por sinal, uma nova funcionalidade foi compartilhada com o público, tendo como foco impedir que as contas relacionadas ao app em questão sejam invadidas.

Seria este o fim para as contas hackeadas no WhatsApp? | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A segurança é de extrema importância para o WhatsApp

O próprio WhatsApp considera que seja de extrema importância a iniciativa de prezar pela segurança das pessoas que fazem uso do aplicativo. E é por isso que, de acordo com informações divulgadas recentemente, este app ganhou medidas de segurança totalmente novas, por meio das quais tem o objetivo de combater as atividades dos hackers.

Esta nova funcionalidade consiste basicamente no envio de uma permissão extra sempre que for detectado que está acontecendo a migração de uma conta para um celular diferente. Afinal, é exatamente por meio desse tipo de migração que uma conta do WhatsApp pode ser invadida.

Trata-se de uma iniciativa de fato valiosa por parte da empresa Meta, que é a dona do aplicativo. Afinal, em todo o mundo existem casos relatando o roubo de contas do “Whats”, conforme é possível notar por meio do noticiário.

Diante desse tipo de problema tão grave, o aplicativo de mensagens instantâneas trabalhará esta função, para assim evitar que os usuários tenham suas contas invadidas por criminosos.

Vale ressaltar, porém, que não são raras as vezes nas quais esse tipo de coisa (esse tipo de crime, aliás) acontece sem que o usuário chegue a perceber.

Veja também: Poucos conhecem: macete secreto para proteger a bateria do celular

Há pessoas que terão que aguardar para ter acesso ao novo recurso

De acordo com informações veiculadas em vários meios de comunicação, ainda não é possível afirmar se esta nova funcionalidade ficará disponível para toda a base de usuários. E, conforme os indícios do que foi possível descobrir até então, a permissão acima citada será solicitada apenas no aparelho celular antigo.

Por meio de todas as novas funções que o WhatsApp traz ao público, também haverá um importante recurso com o qual este aplicativo conseguirá descobrir se o aparelho em si está infectado por algum tipo de malware.

É por meio de iniciativas desse tipo que o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo consegue defender a segurança de todos os seus usuários.

Por fim, vale frisar novamente que por meio da nova função anunciada será possível identificar tentativas de invasão de contas, de modo a bloqueá-las dentro do devido tempo.

Os usuários, por sua vez, podem fazer sua parte ativando a autenticação em dois fatores, por exemplo, de modo que consigam deixar suas respectivas contas mais protegidas contra hackers.

Veja também: Especialista revela 2 configurações SECRETAS do WhatsApp que devem ser alteradas agora