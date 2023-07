Bolsa Família terá grandes mudanças a partir de agora; veja a lista

O Presidente Lula assinou a lei que define todas as diretrizes e valores inerentes ao programa Bolsa Família, que atualmente, assiste mais de 20 milhões de beneficiários em todo território nacional. Concedendo para cada um deles, uma renda mínima de pelo menos R$ 600, todavia, o valor médio pago para cada família é superior ao mínimo, já que há vários adicionais que estão sendo pagos, entenda as mudanças que ocorreram no programa.

Grandes mudanças chegam ao Bolsa Família | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como irá funcionar a inscrição no Bolsa Família?

O processo seletivo para participar do Bolsa Família irá continuar como antes, ou seja, o interessado realiza seu cadastro no CadÚnico e a depender da sua renda per capita, ele pode ser remanejado para o programa social, entretanto, caso ele não esteja dentro dos requisitos para participar do Bolsa Família, ainda terá a chance de entrar em outros programas.

Para se cadastrar no CadÚnico é preciso ir até uma unidade do CRAS e realizar o preenchimento de todas as informações necessárias, como quantidade de membros na família, renda per capita e informações pessoais.

Caso a família se enquadre no Bolsa Família, quando aparecer uma vaga na folha de pagamentos ela será incluída. Enquanto não, poderá usufruir de outros programas sociais.

Veja também: Inscrições Abertas Para O Farmácia Popular; Consiga Os Remédios Sem Pagar Nada

Qual valor será pago?

O Governo Federal está trabalhando usando um critério bem interessante, a saber, a renda per capita mínima por cada membro da família. Basicamente, cada pessoa deve receber pelo menos R$ 142, então, se uma família tiver 10 membros, o valor que ela irá receber será de R$ 1.420.

Além do valor em questão, que é proporcional a quantidade de membros, também há o valor inerente aos adicionais, que são:

R$ 300 no máximo, que é referente ao valor pago para 2 crianças com idade entre zero e seis anos presentes em uma família, ou seja, cada criança tem direito a R$ 150;

R$ 50 para crianças e adolescentes com idade entre sete e dezoito anos, além de gestantes.

Veja também: Não Atualizou O Cadastro Único? Melhor Tomar Cuidado Com O Que Pode Acontecer

Os bloqueios irão continuar?

Já os bloqueios não devem continuar, ao menos os inerentes a mudança de renda. Já que agora o Governo Federal adotou uma medida que visa proteger todas essas pessoas, isto é, por mais que a renda mude, elas não irão perder acesso ao benefício.

O que irá acontecer é uma redução no valor pago, que será de apenas metade do valor que era pago anteriormente. Isso servirá para que as famílias tenham por 2 anos uma segurança a mais.

Por fim, caso a renda tenha aumentado porque os integrantes conseguiram um emprego e futuramente eles venham sair do emprego em questão, ainda terão a chance de voltar para o programa social com prioridade.