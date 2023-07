ATENÇÃO! Tudo o que se sabe sobre o Vale Gás de julho

O Bolsa Família de julho começa a ser liberado na próxima terça-feira, (18), e uma péssima notícia foi confirmada pelo nosso atual Governo: o Auxílio Gás não será liberado nesta rodada.

O Vale Gás nacional usa como base sempre o preço do botijão de 13kg. Dessa forma, para estabelecer o valor do gás do mês, é calculado o valor médio do gás de cozinha dos últimos seis meses.

Como o benefício complementado é depositado a cada dois meses, os beneficiários precisarão esperar até agosto dessa vez, pois o último pagamento aconteceu em junho.

Para garantir o valor de R$110,00 do Auxílio Gás em junho, os interessados tiveram que apresentar alguns requisitos. As regras de participação do benefício continuam iguais às de 2022, ou seja:

É necessário estar inscrito no CadÚnico;

Apresentar renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário mínimo;

Mulheres vítimas de violências apresentam prioridade no recebimento;

Beneficiários do BPC também podem receber.

Assim, o Bolsa Família de julho sofrerá com a redução de seus valores, devido ao Auxílio Gás não ser liberado neste mês. Dessa forma, apenas os seguintes adicionais serão disponibilizados são eles:

Benefício Primeira Infância;

Benefício Variável Familiar;

Benefício de Renda de Cidadania;

Benefício Complementar.

Como posso realizar a consulta do Auxílio Gás?

Em relação à consulta do benefício através do CPF, explicamos como realizar a seguir. Para o beneficiário realizar a consulta referente ao seu NIS no Bolsa Família, é necessário utilizar o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) ou acessar pelo aplicativo do próprio programa.

O app do CadÚnico permite acompanhar a situação. No do Bolsa Família, a consulta também é feita pelo CPF. Os aplicativos estão destacados a seguir:

CadÚnico: está disponível para Android e IOS;

Bolsa Família: também está disponível para Android e IOS.

Veja também: Comunicado: auxílio educacional de R$ 2 MIL anima os brasileiros

Julho não terá parcela do auxílio vale gás, somente agosto de 2023. – Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao vale gás em 2023?

Não há nenhum tipo de inscrição no programa. Recebe o auxílio gás quem estiver inscrito no Cadastro Único e que tenha:

Renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 660), inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo; e

Famílias que tenham na sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no Cadastro Único.

Para selecionar as famílias que participarão do Programa Auxílio Gás o governo vai ordenar, de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente os beneficiários:

com dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores;

com menor renda per capita;

com maior quantidade de membros na família;

beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; e

com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Ainda tem dúvidas sobre o pagamento do benefício?

Leia mais aqui: Temporada de AGOSTO do Auxílio Gás está com inscrições abertas