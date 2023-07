Este é o cartão de crédito com o MENOR CUSTO para o consumidor; veja como contratar

Uma pesquisa realizada mostrou que o cartão de crédito Nubank, do banco Nubank, tem o menor Custo Efetivo Total (CET) entre 72 cartões de 17 instituições financeiras diferentes.

A sigla reúne todos os encargos, tributos, taxas e despesas de um crédito. Segundo dados, o Nubank atingiu 289,60% ao ano, contra os 836,29% do cartão com o maior CET.

A pesquisa também apontou que é muito importante se atentar à anuidade do cartão, pois algumas instituições financeiras têm ofertas diferentes umas das outras.

Outro ponto para olhar com cuidado é que algumas empresas estabelecem condições para a isenção das taxas de acordo com a utilização mensal do cartão com um valor mínimo, ou seja, no mês em que o consumidor não atingir os gastos mínimos estabelecidos, uma parcela mensal referente à anuidade do cartão é cobrada.

O custo efetivo total leva em conta todos os encargos, tributos, taxas e despesas dos cartões de crédito. – Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dicas para evitar dívidas

O cartão de crédito é um serviço financeiro muito utilizado pelos brasileiros, e pode ser um grande aliado nas finanças do mês. No entanto, ele também pode ser um grande vilão, e acabar gerando dívidas indesejadas.

Sendo assim, especialistas indicam que, uma ação que pode gerar inadimplência é o parcelamento da fatura do cartão de crédito. Muitas vezes os consumidores apelam para esta prática tentando evitar os juros rotativos.

Será o fim do cartão de crédito no Brasil?

É possível afirmar que os cartões de crédito devem acabar em breve no Brasil. Isso devido à concorrência do PIX, que agora oferece a possibilidade de pagamento no crédito, de maneira mais simples e com menos tarifas do que os cartões.

É possível afirmar também que os cartões de crédito puxam a diferença de preço de compra e venda de uma ação, título ou transação muito para cima. Com isso, a inadimplência no cartão de crédito no Brasil subiu para 52%.

Veja também: Nubank estabelece limite para usar Pix no crédito; confira

Crédito: o que evitar?

Entre os tipos de juros que comprometem as finanças, está o parcelamento de fatura.

Essa é uma maneira de o consumidor não entrar no rotativo. Porém, encontramos juros de até 657,68% ao ano, por isso, também não é aconselhado que se faça esse tipo de parcelamento sempre.

O assunto é complexo, não é mesmo? Te interessou?

Leia mais: Oportunidade incrível para todos os clientes do Nubank; não deixe passar