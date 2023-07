Emoji pode ser usado como assinatura formal, decidiu a Justiça; entenda

Aconteceu um caso curioso no Canadá com um comprador de grãos, um fazendeiro e uma assinatura de contrato por emoji. Será que isso vai virar moda? Esse caso ganhou repercussão pois a Justiça no país considerou o emoji do polegar para cima, que é conhecido como o “joinha”, como uma forma não tradicional de assinar um documento durante um caso.

As informações que foram compartilhadas em uma província canadense, a corte também interpretaram que esses avanços na comunicação, ao qual incluí o ambiente virtual, precisa ser considerado os acordos contratuais, e tudo iniciou através de um fazendeiro e um comprador.

confira o caso que aconteceu no Canadá sobre emoji como confirmação. Imagem: rawpixel / FreepIk

Como aconteceu?

O fazendo levou uma oferta atrativa para os produtos e por isso o comprador decidiu aceitar, ele enviou um contrato e solicitando alguma forma de confirmação do recebimento, e assim o fazendeiro respondeu com um emoji de “joinha”. Foi um ato inusitado pois muitos não imaginam que isso pode acontecer.

Deu repercussão quando o fazendeiro precisou fazer a alteração da proposta inicial e aumento o preço dos produtos, e essa alteração fez o comprador mudar de ideia e não aceitar mais o acordo, e decidiu mover um processo contra o vendedor com a justificativa que o emoji que foi enviado pelo fazendeiro confirmava tudo que foi combinado.

Em seu depoimento, o fazendo disse que não revisou o documento e que apenas enviou o emoji para confirmar que receber o arquivo não que concordou com as condições que estavam escritas.

Veja também: Decisão da JUSTIÇA pode levar aposentados à “loucura”

Justiça do Canadá confirmou o emoji como assinatura

O argumento não foi suficiente para o Juiz do caso, que foi o Timothy Keene, ao qual participava do processo. Ele ainda favoreceu o comprador e mencionou o Dictionary.com destaca que o emoji significa “aprovação e consentimento”, principalmente em culturas ocidentais, e por isso o magistrado confirmou então que seria uma forma válida de uma assinatura.

Por mais que a defesa do fazendeiro tenha tentado evidenciar esse argumento que essa decisão poderia ser um novo precedente para um monte de processos com interpretações variadas do significado dos emojis, a Justiça ainda sim decidiu que o comprador deveria receber cerca de US$ 60 mil.

Veja também: Justiça diz que benefício do INSS pode ser penhorado por dívida