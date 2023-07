ChatGPT: OpenAI libera GPT-4 para desenvolvedores via API

No mundo cada vez mais digitalizado, a inteligência artificial tem desempenhado um papel muito importante em diversas áreas. Um dos maiores usos é com o sistema de conversão baseado na IA, como o ChatGPT.

Você sabe o que é o ChatGPT? É um modelo de inteligência artificial, que foi desenvolvido para interagir com os usuários de forma precisa, fluida e com personalidade. Assim, a IA consegue entregar diálogos com perguntas e respostas fáceis e complexas, criar teorias, fazer contas, escrever códigos de programação e outras funções.

Já o GPT-4 é a quarta geração de um modelo de linguagem baseado em IA. Esse sistema é capaz de de entender e gerar texto de forma semelhante a um ser humano, permitindo interações mais naturais e fluidas. Recentemente, foi anunciado pela empresa OpenAI a disponibilidade do GPT-4. Os desenvolvedores pagantes que usam a API da empresa poderão usufruir do GPT-4 até final do mês de Julho de 2023, ampliando os limites de disponibilidade.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Crédito da imagem: universoracionalista

GPT-4 e sua “magia”

O GPT-4 pode gerar textos (incluindo códigos de programação), números, teorias e aceitar entradas de texto;

Pode atuar ao nível semelhante ao humano em várias referências acadêmicas e profissionais;

Assim como modelos GPT anteriores da OpenAI, o GPT-4 foi treinado com dados públicos, incluindo páginas da web públicas, bem como dados licenciados pela empresa.

Guerra da IA generativa

Desde a revelação do GPT-4 no começo do ano de 2023, a competição pela soberania da IA cresceu ferozmente. Recentemente, empresas tem expandido suas janelas de contexto para os novos modelos de IA, de nove para dez mil tokens.

A janela de contexto se refere ao texto que o modelo considera antes de gerar o conteúdo adicional, enquanto os tokens representam texto bruto, por exemplo, a palavra “fantástico” pode ser dividida nos tokens “fan”, “tás”, “ti” e “co”.

O GPT-4 manteve a coroa com 32 mil tokens. De um modo geral, os modelos com pequenas janelas de contexto tendem a “esquecer” o conteúdo até mesmo de conversas muito recentes, levando-os a desviar-se do assunto.

A partir de 4 de janeiro de 2024, alguns modelos OpenAI mais antigos – especificamente o GPT-3 e seus derivados – não estarão mais disponíveis e serão substituídos por novos modelos mais eficientes em computação.

Os desenvolvedores que usam os modelos antigos terão que atualizar manualmente suas integrações até a data de 4 de janeiro, e aqueles que desejam continuar usando modelos antigos ajustados depois de 4 de janeiro terão que ajustar as substituições nos novos modelos básicos GPT-3.

