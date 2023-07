Calendário do Bolsa Família pagará valores ANTES DA HORA para 2 grupos

Os beneficiários do Bolsa Família receberam uma ótima notícia: dois grupos terão os pagamentos antecipados neste mês. Sendo uma “herança” do Auxílio Brasil, a antecipação acontece em todos os meses e garante que recebam na segunda-feira.

Como citamos, este processo iniciou-se em 2022, ainda com o Auxílio Brasil do antigo governo do país. Com a passagem para o Bolsa Família, a modalidade foi mantida e os inscritos no benefício, ainda recebem de forma antecipada.

Para ter direito a antecipação do Bolsa Família, os beneficiários devem estar dentro dos requisitos de participação e receber na segunda-feira. Com isso, a movimentação de seus valores começa a ser liberada no sábado anterior, ou seja, sempre no final de semana que antecede a liberação das parcelas.

Assim, no calendário do Bolsa Família, dois grupos irão receber o dinheiro antes. Confira abaixo:

19 de junho – depósito para inscritos com NIS final 1;

20 de junho – depósito para inscritos com NIS final 2;

21 de junho – depósito para inscritos com NIS final 3;

22 de junho – depósito para inscritos com NIS final 4;

23 de junho – depósito para inscritos com NIS final 5;

26 de junho – depósito para inscritos com NIS final 6;

27 de junho – depósito para inscritos com NIS final 7;

28 de junho – depósito para inscritos com NIS final 8;

29 de junho – depósito para inscritos com NIS final 9;

30 de junho – depósito para inscritos com NIS final 0;

Quanto ao valor mínimo da parcela, nada muda: O Bolsa Família continua pagando o mínimo de R$600,00 por família. O que irá mudar será a forma de calcular o valor para cada grupo familiar.

A partir de 2023, o governo estabelecerá o benefício que vai conceder um valor de R$142, por integrante, ou seja, quanto mais pessoas na família, maior o valor da parcela.

As parcelas do programa podem ser movimentas através do aplicativo Caixa Tem, responsável pelo pagamento aos beneficiários. O serviço está liberado para celulares Android e IOS, basta baixa-lo e conferir.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

ESTÁ TENDO PROBLEMAS COM O Bolsa Família? Entre em contato

Para entrar em contato com a central responsável pelo atendimento do Bolsa Família, o beneficiário poderá discar o número 121. Neste canal é possível solucionar dúvidas básicas e realizar consultas quanto ao benefício.

As famílias precisam de apenas um telefone fixo ou aparelho de celular para conseguir efetuar a ligação de forma gratuita e segura. Basta informar o número de CPF cadastrado ou Número de Identificação Social (NIS) para que seu atendimento seja realizado e completado.

Também é possível ter informações sobre o cartão e saques do benefício por meio do atendimento da Caixa Econômica Federal, no número de telefone 111.

Ainda ficou com dúvidas sobre o benefício? Entre em contato ou vá em uma agência Caixa e saiba mais.

