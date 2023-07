Última parcela do Pis/Pasep está agendada na conta; é ÚLTIMA CHANCE

Em julho chega o fim do pagamento das parcelas referente ao PIS/Pasep, cujo pagamento é referente ao ano-base de 2021. Vale ressaltar que o PIS, é um Programa de Integração Social, um abono salarial que tem um objetivo principal para proporcionar um amparo aos trabalhadores, que é no valor do salário-mínimo (R$ 1.320,00).

Por isso que as empresas privadas precisam depositar de forma mensal uma contribuição que é destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que é o responsável pelo custeamento do seguro-desemprego.

Tanto o PIS quanto o PASEP (que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são como contribuições que mesmo após recolhidas pelas empresas, são transformadas em benefícios pago aos trabalhadores.

Veja quem pode fazer o saque do PIS/PASEP. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Em destaque, é válido informar que o PIS é somente aos trabalhadores do setor privado e o Pasep um benefício para os trabalhadores do setor público.

Quem é o próximo a receber?

Os próximos que irão receber a partir do dia 17 de julho será os trabalhadores nascidos no mês de novembro e dezembro, eles podem fazer o saque do PIS e os servidos públicos que tem o final número 8 e 9 podem receber do Pasep.

Lembrando que o valor é de até um salário-mínimo e os valores ficaram disponíveis até o dia 28 de dezembro. Estima-se que 23,6 milhões de trabalhadores recebam o PIS em 2023, o valor total é de R$ 24,4 bilhões aos cofres públicos.

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Quem pode receber o PIS/Pasep neste ano de 2023 é os trabalhadores que estão dentro dos requisitos de acordo com o regulamento:

Receber até dois salários-mínimos por mês

Ter trabalhado, no mínimo, 30 dias no ano-base

Ter trabalhado de carteira assinada por pelo menos 5 anos

Informar todos os seus dados de forma correta ao RAI (Relatório Anual de Informações Sociais).

O valor que será pago no meio do PIS é preciso levar em consideração o salário que está em vigor em 2023, ou seja, valor de R$ 1.320, já que o pagamento é proporcional aos meses trabalhados.

Veja também: NOVOS saques do Pis/Pasep foram confirmados em 2023? Entenda

Como fazer o saque?

Uma das maiores dúvidas quanto ao pagamento do PIS é onde os beneficiados podem sacar o valor. É necessário entender que tem diferentes possibilidades:

Casas lotéricas

Agências da Caixa

Caixas eletrônicos

Correspondentes Caixa Aqui

Se quer fazer o seu saque do benefício de forma presencial, é preciso levar o número do PIS e um documento de identificação oficial com foto.

Veja também: Pis/Pasep de parente falecido pode ser seu; veja como funciona