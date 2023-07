O que o INVERNO trará para cada signo do zodíaco

Cada ser humano está atrelado a um signo e, também por conta disso, é possível usar a astrologia para entender o momento de cada pessoa em relação ao Sol, o que, por sua vez, permite saber qual será seu comportamento nas estações do ano, incluindo o inverno.

Aliás: as características das próprias estações influenciam muito os nativos de todos os signos, das mais diferentes formas, e é isso que poderá ser entendido por meio da leitura.

Nela, todos os signos estão separados de acordo com seu elemento principal, de modo a facilitar o entendimento.

Cada signo reage ao inverno de um jeito | Imagem: Alex Padurariu / unsplash.com

O inverno para os signos de Fogo

Áries

Os arianos não gostam muito de ficar parados, mesmo quando a estação mais fria chega: eles não enxergam o inverno como desculpa, e estão sempre planejando as mais diversas atividades para deixar a monotonia longe.

Leão

O nativo de Leão usa o inverno para causar impacto e dar adeus à introspecção. A flexibilidade e a receptividade se fazem mais presentes, assim como as ações mais focadas no emocional.

Sagitário

Durante o inverno, o sagitariano pode ser contraditório, sendo amável ao mesmo tempo em que são desapegados. A alegria, de qualquer forma, continua ao lado de Sagitário.

O inverno para os signos de Terra

Touro

Todo taurino gosta de comer, e pode acabar exagerando no que diz respeito às delícias dessa estação. A racionalidade está em alta, assim como os momentos de reclusão para refletir sobre algumas ideias.

Virgem

Para o nativo de Virgem, o inverno é a estação ideal para deixar a casa em ordem e voltar à ação. É o período perfeito para começar a trabalhar em algumas ideias e seguir em frente com planos que estavam sendo procrastinados.

Capricórnio

Um lado muito positivo dos capricornianos é a facilidade de adaptação, o que também diz respeito às estações. Enquanto alinham suas responsabilidades e seus deveres, eles se adaptam perfeitamente aos dias frios.

O inverno para os signos de Ar

Gêmeos

Pouco sentimentais, os geminianos tendem a ficar mais comunicativos nos dias mais frios do ano, e ama escutar as ideias de outras pessoas. Eles gostam muito de sair, mesmo no inverno, e levam alegria por onde passam.

Libra

Para o nativo de Libra, a estação em questão é perfeita para criar proximidade com outras pessoas. É o momento de querer agradar, de se abrir e se conectar com seu eu interior.

Aquário

A indiferença, característica típica do aquariano, se mantém presente no inverno. Porém, esta pessoa aceita convites para sair, mesmo se a temperatura externa estiver congelante.

O inverno para os signos de Água

Câncer

No que diz respeito aos sentimentos, Câncer sempre irá se proteger, no inverno. Seu nativo sente uma espécie de carência nos dias mais frios, porém, e irá tentar ficar perto da pessoa amada.

Escorpião

Para o signo mais sensual do horóscopo, a previsão do inverno de 2023 não poderia ser outra: o lado sexual estará aflorado. Inclusive, vínculos mais sólidos poderão ser criados nestes dias frios.

Peixes

Por fim, o signo de Peixes tem nativos que tem tudo para ficarem mais preguiçosos nesta estação. Definitivamente os piscianos não são reclamões, mas se podem ficar em casa curtindo um filminho debaixo do cobertor, é isso que vão preferir fazer.

