Brasileiros poderão andar de ônibus SEM PAGAR NADA; veja o passe livre de 2023

O Passe Livre 2023, que é uma modalidade de transporte público que foca na gratuidade, já está funcionando em inúmeras cidades do país: aproximadamente 74 municípios estão oferecendo à população a possibilidade de andar de ônibus sem pagar nada.

Os estados de Minas Gerais e de São Paulo, por sinal, lideram esta implementação, reunindo juntos quase 40 cidades participantes.

Esta iniciativa é um verdadeiro benefício idealizado pelo Ministério da Infraestrutura, tendo como foco garantir à população com deficiência o uso do transporte interestadual de forma gratuita.

Somente grupos específicos de brasileiros podem andar de ônibus sem pagar nada | Imagem: Mitchell Johnson / unsplash.com

Como usufruir do direito de andar de ônibus sem pagar nada

Para solicitar o uso do benefício Passe Livre em 2023, é necessário que o cidadão tenha em sua residência uma renda per capita que não ultrapasse 1 salário mínimo. E, claro: ele também deve comprovar que possui uma deficiência, e ter em mãos estes documentos:

Atestado médico que atenda ao padrão do programa Passe Livre;

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Uma foto 3×4;

Comprovante de renda (familiar);

Entre outros.

A depender da situação na qual o requerente esteja enquadrado, pode ser necessário apresentar, também, o Título de Eleitor, a Carteira de Trabalho e o Certificado de Reservista.

Lembrando, mais uma vez, que este benefício é voltado especificamente para as pessoas que possuem uma deficiência e são carentes.

O pedido em si pode ser feito tanto pela internet quanto de forma presencial ou pelos Correios. E, por ser um benefício para quem quer andar de ônibus sem pagar nada, a regulamentação do Passe Livre é feita pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

O uso deste benefício em São Paulo e em Minas Gerais

No final do ano de 2022 a prefeitura de São Paulo solicitou um estudo de viabilidade para levar este benefício para a capital paulista. Neste caso, o projeto então chamado de Tarifa Zero, está sendo desenvolvido pela empresa SPTrans, que faz a gestão do transporte público dentro do município.

Mais recentemente, um Projeto de Lei (PL) foi apresentado pelos vereadores, tendo o intuito de tornar aprimorada a implementação de um benefício que funcione de forma parcial em toda a cidade.

Esta medida, especificamente, se concentra em ajudar quem está no Cadastro Único e quem está no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), entre outros públicos de baixa renda.

Já em Belo Horizonte o Passe Livre foi aprovado na Câmara dos Vereadores no âmbito municipal para os seguintes públicos:

Mulheres que foram vítimas de violência e precisam se deslocar para atendimento;

Estudantes;

As linhas de ônibus que trafegam por vilas e favelas.

Teve aprovação, também, a permissão para que a prefeitura consiga mais recursos, de modo a poder dar à população em geral a possibilidade de andar de ônibus sem pagar nada nos domingos e nos feriados.

A quantidade de pessoas utilizando o transporte público diminuiu

Segundo informações divulgadas pela própria NTU (Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano) a demanda em relação ao transporte público caiu 20% depois da pandemia. Em fevereiro (2023), por exemplo, o número de usuários foi em média 13% menor, quando comparado ao número de 2020 no mesmo período.

Essas taxas indicam que esse setor não se recuperou como o esperado.

Além disso, é importante ter em mente que outras modalidades acabaram se tornando mais populares, a exemplo do uso dos aplicativos de transporte, como o Uber.

Outras 7 capitais, além de BH e SP, estão analisando a possibilidade de oferecer o benefício da tarifa zerada, assim como municípios como Campo Grande e Curitiba, que encontram-se na fase de analisar as possibilidades tanto nas administrações municipais quanto nas casas legislativas.

