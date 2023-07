Alerta: ESTES aparelhos Samsung estão FORA da próxima atualização do Android

Fim de atualização nestes aparelhos da Samsung – Em meio à ansiedade geral pela chegada do Android 14, uma atualização aguardada por muitos usuários de smartphones, uma notícia da Samsung veio como um balde de água fria para alguns. A gigante sul-coreana de eletrônicos revelou que alguns de seus dispositivos não serão compatíveis com o novo sistema operacional. O anúncio, além de frustrante para muitos, sinaliza uma limitação no acesso às inovações que o Android 14 promete trazer.

Alguns clientes da Samsung ficaram desapontados ao descobrir que seus dispositivos não receberão a atualização para o Android 14. | Imagem de Pexels por Pixabay

Estes celulares da Samsung não vão receber a próxima atualização?

A Samsung é mundialmente reconhecida pela diversidade de modelos de smartphones que oferece. Entretanto, essa gama diversificada se tornou uma faca de dois gumes com o recente anúncio. Alguns desses modelos, infelizmente, não receberão a atualização do sistema para o Android 14, o que pode desapontar uma parcela de seus clientes.

O Android 14 promete uma série de aprimoramentos e recursos inovadores, variando desde melhorias em aspectos de privacidade e segurança até aprimoramentos na interface do usuário e no desempenho geral do aparelho. Portanto, a ausência dessa atualização nos dispositivos afetados pode representar uma perda significativa para os usuários desses aparelhos, possivelmente gerando frustração e insatisfação.

A lista de aparelhos da Samsung que não serão compatíveis com a nova versão do Android, conforme anunciado pela própria empresa, abrange uma variedade de dispositivos, entre eles tablets e smartphones. Entre os tablets, estão incluídos o Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S6 Lite – 2020, Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Tab A8. Quanto aos smartphones, a lista inclui Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A32 (LTE-5G), Galaxy A22 (LTE-5G), Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip (LTE/5G), Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 4G e Galaxy S10 Lite.

Apesar de a notícia ser desanimadora para muitos, é relevante ressaltar que a Samsung ainda continuará oferecendo suporte para atualizações de segurança e correções de bugs nos aparelhos afetados, assegurando uma experiência de uso estável e protegida.

Adicionalmente, vale a pena explorar os inúmeros recursos e aplicativos desenvolvidos por terceiros que estão disponíveis no mercado, pois eles podem auxiliar em potencializar a funcionalidade dos dispositivos que ficaram de fora da atualização.

Quais aparelhos serão afetados?

Apesar da lista de dispositivos não compatíveis ser extensa, é importante esclarecer quais smartphones da Samsung serão contemplados pela atualização para o Android 14. Segundo a própria empresa, a atualização estará disponível para os celulares top de linha da marca e alguns dispositivos intermediários.

Dentre os beneficiados, estão os aparelhos da linha Galaxy A, lançados no mercado a partir de 2021. Além desses, outros dispositivos intermediários, como o S21 FE, e os smartphones da linha Galaxy S21, também receberão a atualização. Segundo o planejamento divulgado pela Samsung, o Android 14 deve ser lançado até o final de 2023.

A expectativa, agora, é que a Samsung e outras empresas de tecnologia encontrem maneiras de expandir a disponibilidade dessas atualizações, garantindo que um número maior de usuários possa se beneficiar dos avanços que cada nova versão do sistema operacional Android oferece. Seja como for, fica a lição para os consumidores: é sempre importante verificar a compatibilidade de seus dispositivos com futuras atualizações antes de fazer qualquer investimento em tecnologia.

