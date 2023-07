Comunicado nacional: alteração no calendário do Pis/Pasep afeta os trabalhadores

Muitos trabalhadores brasileiros estão atentos acerca sobre as datas oficiais do PIS/Pasep. Alguns pensaram que iriam ser contemplados neste ano — entretanto, o pagamento não caiu. Existe um motivo por detrás disso: na qual muitos brasileiros deixaram de receber o abono salarial referente ao ano de 2023. Este bloqueio está acontecendo com milhões de brasileiros e o motivo é bem simples! Entenda o porquê e como fazer para desbloquear.

Comunicado nacional alteração no calendário do PisPasep afeta os trabalhadores | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que muitos brasileiros não receberam o PIS/Pasep?

Milhões de brasileiros aguardaram ansiosamente durante todo o semestre do ano a fim de receber os repasses do PIS/Pasep. Entretanto, esqueceram de um pequeno detalhe. O ano-base dos pagamentos mudou. Até então, o pagamento do PIS/Pasep costumava ser referente ao ano anterior.

Entretanto, em 2019 devido a pandemia da Covid-19 — o calendário acabou sendo alterado. Devido o grande impacto econômico o Governo Federal priorizou outros repasses e deixou o PIS/Pasep para trás. Dando lugar ao Auxílio Emergencial para os brasileiros.

Tudo isso acarretou em um atraso de dois anos nos pagamentos do PIS/Pasep. Na qual não se sabe quando irá normalizar novamente. Portanto, os trabalhadores que trabalharam em 2022 e não trabalharam em 2021, não receberam o PIS/Pasep neste ano.

Haja vista que agora o calendário está atrasado em dois anos. Logo, neste ano de 2023 somente os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas em 2021 receberam o abono salarial. Para ‘desbloquear’ o benefício é necessário aguardar o ano-base específico, e então, receber o abono.

Portanto, neste ano de 2023 somente os trabalhadores que cumpriram os requisitos no ano de 2021 terão acesso a consulta do PIS/Pasep e posteriormente dos valores a serem sacados. Neste ano de 2023 o valor é igual a R$ 1.320. Haja vista, que apenas os trabalhadores que receberam o abono após o dia 1° de maio hão de ter este aumento. Antes desse período o valor do salário era R$ 18 menor.

Como saber se eu tenho direito ao abono?

Portanto, para ter direito ao abono é necessário primeiramente ter exercido atividades remuneradas formais no ano-base, isto é, no ano de 2021. Caso tenha trabalhado normalmente neste período, é necessário verificar os demais requisitos. Sendo eles:

Estar devidamente cadastrado no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos;

Receber mensalmente até dois salários mínimos;

Estar com os dados atualizados nas plataformas do Governo de fiscalização;

Ter exercido atividades remuneradas por no mínimo 30 dias.

Portanto, caso esteja dentro dos requisitos acima, terá direito ao abono deste ano de 2023. Caso contrário, será necessário aguardar o ano em questão para sacar o benefício. Exemplo: os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas em 2022, só terá direito ao PIS/Pasep após 02 anos, logo, em 2024.

Não se sabe ao certo até quando este período de 02 anos será mantido. O prazo para sacar o abono salarial deste ano irá acabar em 28 de dezembro.

