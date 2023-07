O WhatsApp é um dos mensageiros mais popular do mundo. É comum que muitos usuários tenham milhares de mensagens acumuladas no aplicativo. O grande problema é quando é necessário procurar essas mensagens e não há sequer uma pista para encontrá-las. Com a nova atualização do WhatsApp esse procedimento tão difícil ficou muito mais fácil. Agora é possível filtrar as mais variadas mensagens e desse modo gastar muito menos tempo. Conheça esse novo modelo do WhatsApp e como usar esta função.

Grande novidade do WhatsApp resolve problema antigo; entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia nova funcionalidade

Com informações do WABetaInfo, a nova versão do WhatsApp que estará disponível nas lojas de aplicativos nos próximos meses contará com um recurso surpreendente que está chamando a atenção de muitos usuários. Trata-se da opção de “Filtro de mensagens”.

Através dessa opção é possível encontrar facilmente qualquer mensagem, até mesmo aquelas mais antigas. Essa nova função conta com um filtro exclusivo, que é inserido na parte superior da aplicação. Permitindo uma rápida pesquisa entre as mais diversas mensagens presentes no aplicativo.

É uma função que ainda está sendo testada, mas pelo que tudo indica estará presente nas próximas atualizações do aplicativo. Será possível pesquisar não somente imagens em texto, como em outros formatos. Bem como imagens, links, Gifs, etc. São inúmeras possibilidades.

Por enquanto somente os usuários Beta estão conseguindo acessar essa funcionalidade. Para ser um testador beta é necessário se inscrever no programa de Teste do WhatsApp, que fica disponível diretamente na loja de aplicativos.

Como usar a funcionalidade no WhatsApp?

Esta funcionalidade está disponível para todos os dispositivos que possuem o WhatsApp. Até mesmo para a versão web da aplicação. Cada dispositivo possui uma maneira diferente (porém semelhante) de entrar na funcionalidade e pesquisar qualquer mensagem. Veja abaixo o passo a passo.

iPhone : Para usar essa opção no iPhone é necessário ir até a lista dos contatos e entrar na aba de pesquisa. É preciso clicar no ícone do “Filtro” e então ativá-lo. Caso esteja ativo já, basta pesquisar pelos itens desejados.

: Para usar essa opção no iPhone é necessário ir até a lista dos contatos e entrar na aba de pesquisa. É preciso clicar no ícone do “Filtro” e então ativá-lo. Caso esteja ativo já, basta pesquisar pelos itens desejados. Android : Para usar essa opção no Android é necessário ir até a aba de pesquisa, na opção de “Não lido”. E então, desativar o filtro clicando no “X” e posteriormente ativá-lo novamente.

: Para usar essa opção no Android é necessário ir até a aba de pesquisa, na opção de “Não lido”. E então, desativar o filtro clicando no “X” e posteriormente ativá-lo novamente. WhatsApp Web: Basta ir no menu superior direito e pressionar no ícone de filtro.

Portanto, seguindo esses passos é possível usar essa funcionalidade e em questão de segundos dá pra encontrar qualquer mensagem perdida, a qualquer momento. Esta funcionalidade só está disponível nas versões Beta da aplicação.

Ademais, tudo indica que o WhatsApp irá engatar ainda mais nas atualizações e tornar o aplicativo cada vez mais sucinto e ágil para os usuários. Tornando-o de uma vez por todas o melhor da categoria.

