Nubank estabelece limite para usar Pix no crédito; confira

Pix com crédito no Nubank – A crescente tendência das transações digitais está transformando o modo como lidamos com as finanças e uma das últimas inovações nesse sentido é o Pix no cartão de crédito do Nubank. Contudo, antes de adotar essa modalidade de pagamento instantâneo, é essencial entender seus limites e regras, garantindo uma utilização consciente e segura.

O Pix no crédito do Nubank oferece uma forma conveniente de transferir dinheiro de forma instantânea, mesmo sem saldo disponível na conta. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como fazer o ‘Pix no crédito’ pelo Nubank

O Nubank, alinhado com outras instituições financeiras, implementou limites específicos para o uso do Pix com cartão de crédito, sendo estes determinados com base em duas regras fundamentais: os limites por transação e os limites totais por período de tempo. Compreender esses aspectos é crucial para o gerenciamento eficaz do seu cartão de crédito.

Os limites estabelecidos para cada transação feita por Pix e o total permitido em um dado período estão diretamente relacionados com o limite próprio do cartão de crédito do cliente. A ideia por trás dessas restrições é assegurar a segurança dos usuários e prevenir transações excessivas que possam levar a problemas financeiros. Adicionalmente, esses limites são considerados mesmo em situações particulares como a do Modo Rua, quando o aplicativo do Nubank estabelece um limite para uso em ambientes onde a conexão Wi-Fi não é considerada segura.

O Nubank criou o recurso chamado Limite Adicional, um incremento no limite tradicional do cartão que pode ser utilizado para realizar transações via Pix e pagamento de boletos. Esse adicional permite ao cliente realizar tais operações sem comprometer o limite regular disponível do seu cartão de crédito. O Limite Adicional pode ser selecionado diretamente no aplicativo do Nubank ao optar pela função de realizar o Pix pelo cartão de crédito.

No entanto, é importante que o cliente esteja atento ao valor disponível nesse limite adicional antes de efetuar o pagamento. O Nubank disponibiliza essa informação de maneira clara na tela do aplicativo, proporcionando total controle ao usuário sobre a gestão do seu limite de crédito.

Taxas podem ser aplicadas

Outro ponto que merece atenção são as possíveis taxas extras associadas à transação. O uso do limite adicional para transações de Pix no crédito pode estar sujeito a juros e ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Isso ocorre de forma similar à função de Pix no crédito convencional. Portanto, o cliente deve estar ciente de possíveis cobranças adicionais ao optar por essa forma de pagamento.

Nesse sentido, é vital que o cliente faça uma gestão eficaz do seu cartão de crédito, estando consciente das limitações e custos adicionais que podem ser aplicados. Assim, mesmo com a comodidade e agilidade que a função Pix no cartão de crédito do Nubank oferece, o usuário precisa estar atento às regras estabelecidas para assegurar que seu uso será o mais proveitoso e seguro possível. Afinal, uma utilização consciente e responsável do crédito é o primeiro passo para uma saúde financeira equilibrada.

