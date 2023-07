PODE COMEMORAR! Conta de luz ficará mais barata em julho; entenda

Conta de luz reduzida – Um suspiro de alívio ecoa pelos lares brasileiros, enquanto a bandeira verde na conta de luz se mantém pelo décimo quarto mês consecutivo, anunciando uma nova era de estabilidade para os consumidores de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a continuidade dessa situação favorável, abolindo as taxas adicionais na cobrança elétrica de julho.

Bandeira verde na conta de luz

Com a manutenção dessa benesse que vem sendo observada há mais de um ano, os consumidores brasileiros puderam experimentar um período prolongado sem a necessidade de lidar com custos extras em suas contas de energia elétrica. Este anúncio da Aneel trouxe um sentimento de alívio para muitas famílias que, durante esse período de incertezas econômicas, puderam usufruir de uma pequena, mas significativa, economia.

A expectativa para 2024, segundo a agência reguladora, é manter o mesmo panorama, com a permanência da bandeira verde. Isso se deve ao bom momento de produção de energia elétrica no país, indicativo de um cenário favorável para a geração de eletricidade. Este otimismo é embasado no desempenho positivo da produção de energia do Brasil, e na promessa de manutenção da bandeira verde nos próximos meses.

As condições favoráveis para a geração de energia, evidenciadas pela manutenção da bandeira verde, resultam da ausência de necessidade de acionamento de fontes de energia mais caras, como as termelétricas. Durante o período habitualmente seco entre abril e setembro do ano passado, o nível de armazenamento dos reservatórios chegou a uma taxa impressionante de 87%.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), por sua vez, confirmou essa tendência positiva em uma projeção realizada no último dia de junho. Segundo a entidade, o nível de energia armazenada continua alto, superando os 80% em todas as regiões do país.

O sistema de bandeiras tarifárias, introduzido pela Aneel em 2015, tem como objetivo controlar o consumo de luz e incentivar a economia de energia elétrica em períodos de baixa nos reservatórios de água das hidrelétricas. Este mecanismo se aplica aos consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, uma rede que cobre quase todo o território brasileiro e conecta usinas aos consumidores.

Detalhes sobre a energia elétrica

O papel das chuvas na produção de energia é inegável, uma vez que a maior parte da energia gerada no Brasil é oriunda de hidrelétricas. Quando há escassez hídrica, a produção nas hidrelétricas cai, obrigando o governo federal a recorrer às geradoras termoelétricas, cujo funcionamento resulta em um encarecimento da produção de energia no país.

Até abril de 2022, a bandeira em vigor era a vermelha especial, acarretando um custo adicional de R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh de consumo. No entanto, com o advento de um período de chuvas abundantes, essa bandeira emergencial foi substituída pela verde.

As bandeiras tarifárias são classificadas em quatro categorias: verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2. A bandeira verde sinaliza condições positivas e favoráveis de geração de energia, sem custo adicional ao consumidor. A bandeira amarela representa um alerta leve, indicando condições menos favoráveis de produção de energia, com um aumento de R$ 2,989 para cada 100 kWh consumidos. As bandeiras vermelhas 1 e 2, por sua vez, sinalizam condições cada vez mais desfavoráveis na produção de energia elétrica pelas hidrelétricas, com taxas adicionais de R$ 6,500 e R$ 9,795 para cada 100 kWh consumidos, respectivamente.

Essas condições demonstram o progresso do Brasil em termos de produção de energia e seu compromisso contínuo com a sustentabilidade, evidenciando a importância da gestão responsável dos recursos naturais. Isso ressalta a necessidade de políticas públicas voltadas para a segurança energética, a eficiência energética e a expansão de fontes renováveis de energia.

