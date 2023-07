Facebook BLOQUEADO? Veja como liberar sua conta novamente

Teve o Facebook bloqueado? Já imaginou ser surpreendido pela mensagem “Sua conta está bloqueada por motivos de segurança” ao tentar acessar o Facebook? O gigante das mídias sociais adota medidas de segurança extremamente rigorosas para proteger as bilhões de contas e o volume massivo de dados compartilhados diariamente em sua plataforma. O Facebook tem um olhar vigilante sobre a atividade dos usuários, com um sistema capaz de detectar práticas suspeitas num piscar de olhos.

O Facebook leva a segurança de sua plataforma a sério e pode fazer com que você seja bloqueado temporariamente por suspeita de comportamentos não autorizados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Facebook pode ser bloqueado por estes motivos

O Facebook, na busca incessante por segurança, tem políticas de monitoramento constante das contas de seus usuários. A empresa está sempre atenta a ações que possam sugerir um comprometimento de segurança da conta. Tais ações podem incluir uma multiplicidade de solicitações de amizade ou mensagens em um curto período de tempo, a utilização de software automatizado e bots, um aumento inesperado na frequência de postagens, e o uso de uma conta ou nome falsos, ou ainda a tentativa de se passar por outra pessoa. Atividades que violem os termos ou padrões da comunidade também acionam o alerta de segurança.

Quando esses comportamentos suspeitos são detectados, o Facebook bloqueia a conta até que seja confirmado que o proprietário legítimo está tentando acessá-la. Há ainda situações em que a conta pode ser bloqueada erroneamente devido à rigidez dos protocolos de segurança do Facebook.

Se sua conta foi bloqueada temporariamente, existem alguns passos que você pode seguir para desbloqueá-la. O primeiro deles é usar o formulário “Informar um problema de login”. Este recurso serve como um canal de comunicação com a equipe de suporte do Facebook, permitindo que você informe sobre o problema e detalhe as ações que já tentou para solucioná-lo. Ao preencher o formulário, você deve fornecer um endereço de e-mail para contato e, se possível, anexar uma captura de tela da mensagem de erro que recebeu. Em média, leva de um a dez dias úteis para o Facebook responder a esses pedidos.

Se o problema for específico de verificações de segurança que impedem o login, você pode preencher o formulário de “verificações de segurança que impedem o login”. Aqui, você também precisa explicar o problema e fornecer um endereço de e-mail para contato. Se estiver enfrentando problemas para receber o código de segurança para desbloquear sua conta, mencione isso no formulário.

Formas de desbloqueio

Além disso, para desbloquear uma conta, o Facebook pode solicitar que você confirme sua identidade. Isso pode ser feito por meio do formulário “Confirmar sua identidade com o Facebook”, que requer que você anexe uma identificação com foto, como carteira de motorista ou passaporte, juntamente com seu número de telefone ou e-mail de login. A empresa pode armazenar sua identificação por até um ano, mas você tem a opção de reduzir esse período para apenas 30 dias através das configurações de confirmação de identidade.

Se você deseja evitar que sua conta seja bloqueada, é recomendável que verifique seu número de telefone, endereço de e-mail e identidade. Esta verificação informa ao Facebook que você é um usuário legítimo e não está tentando se passar por outra pessoa. Além disso, utilizar senhas fortes pode ajudar a proteger sua conta, pois diminuem a probabilidade de alguém conseguir adivinhá-la.

Por fim, lembre-se de que, infelizmente para os novos usuários, o Facebook considera contas mais antigas e estabelecidas como mais confiáveis. Isso ocorre porque spammers frequentemente utilizam novas contas falsas para enviar spam aos usuários. Assim, perfis novos têm mais chances de serem bloqueados do que os que já estão há mais tempo na rede e têm um número maior de amigos.

