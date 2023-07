Todos os dias milhares de pessoas iniciam novas dietas. Buscam por alimentos que são ricos em nutrientes e proteínas e acabam criando todo um cardápio muita das vezes baseado em mitos. Com informações do professor Tim Spector, Universidade King’s College de Londres — revela que há um segredo nas dietas que poucos conhecem. Trata-se de uma lista de alimentos que são ideais para promover uma alimentação saudável e auxiliar na redução do peso. Veja abaixo esta lista de alimentos e o porquê são as melhores para uma reeducação alimentar.

ESTES 4 alimentos são ÓTIMOS para uma dieta e você nem imaginava | Foto de Elizabeth Dunne na Unsplash

Quais são estes alimentos milagrosos para perder peso?

O professor Tim Spector afirma que é necessário uma alimentação saudável e positiva para o organismo. Entretanto, uma dieta que favoreça as bactérias saudáveis do intestino. Ele explica que dentro do organismo humano há milhões de micro-organismos que auxiliam no pleno funcionamento do intestino — apetite, digestão e até mesmo acúmulo de gordura.

Portanto, ele afirma que para que essas bactérias se mantenham saudáveis e em seu pleno funcionamento é necessário que haja uma dieta bem diversificada e direta, o oposto ao que é visto na maioria dos guias para perder peso. Em resumo: Spector afirma que os alimentos com muito açúcar são os responsáveis pelo mau funcionamento dessas bactérias boas.

Veja a lista abaixo de quais são os alimentos que devem ser consumidos para que haja uma melhora significativa dessas bactérias boas.

1. Produtos Lácteos: Os produtos derivados do leite são responsáveis por amenizar o risco de doenças do coração e ainda auxilia na boa alimentação dessas bactérias boas do organismo;

2. Sementes e grãos: São responsáveis por iniciar o processo de fertilização das bactérias boas, auxiliando em suas manutenções;

3. Vinho: Por mais que muitos não tomem por questões pessoais ou religiosas, o vinho é um grande aliado nas dietas e até mesmo nas doenças do coração. Além de ser eficaz no combate à diabetes;

4. Cacau: Bastante popular pelo chocolate, o cacau é rico em flavonoide e epicatequina e atua diretamente na prevenção de muitas doenças.

Qual a maneira correta de ingeri-los?

Estes alimentos devem ser consumidos com constância mas de maneira equilibrada. É recomendado procurar um nutricionista especializado a fim de traçar uma dieta saudável e baseada nos alimentos do estudo acima.

Visto que cada tipo de alimento faz parte de uma série de alimentação do cotidiano. Bem como os derivados do leite são usados nas refeições matinais, etc. Portanto, devem ser consumidos de maneira responsável e traçadas por profissionais.

Ademais, basta seguir uma boa linha de dieta educacional e manter uma árdua rotina de exercícios físicos. O intuito é manter um padrão rotineiro e com o tempo mediante essas virtudes os resultados com certeza chegam.

