Pesquisa revela que óleo de coco não é tão saudável assim; entenda

O óleo de coco é bastante usado pelos brasileiros no tratamento dos cabelos e até mesmo na alimentação. De acordo com um estudo dirigido por docentes da Universidade de Campinas (Unicamp) — o óleo de coco não é tão saudável assim para à saúde e pode promover malefícios muito ruins para a saúde do metabolismo e aumento do peso corporal. O estudo foi realizado em camundongos e mudou da água para o vinho a perspectiva do óleo de coco na saúde dos seus consumidores.

Óleo de coco: o grande vião

Com informações do estudo publicado pela revista científica Journal of Functional Foods o óleo de coco ocasiona um comportamento ansioso, inflamação no sistema nervoso central, no tecido do fígado e adiposo, sem contar que acaba promovendo o aumento de peso — contraditório, já que muitos até então usavam para redução.

Entretanto, ficara provado que isso é muito. Visto que esta suplementação do óleo de coco acabou liberando a ativação de dois hormônios bem conhecidos no metabolismo: insulina e leptina. Estes hormônios acabam desempenhando papéis fundamentais no controle da glicose e sensação de saciedade no organismo.

Outro ponto observado é que os pontos de síntese de gordura também foram estimulados pela ingestão do óleo de coco, o que acabou insinuando uma maior propensão à obesidade. Tudo isso se dar em razão de como o óleo de coco é formado.

Mais de 90% dos lipídeos que estão presentes no óleo de coco são formados de ácidos graxos saturados, as famosas “gorduras saturadas”. Esta espécie de ácido possui a capacidade de liberar a ativação das etapas inflamatórias no corpo através de receptores específicos.

Por mais que estes ácidos sejam formados por cadeia curta, o que até então são considerados substâncias benéficas — a presença dele no organismo pode ocasionar inflamação e danos celulares irreversíveis.

E então, consumir ou não?

Nos últimos anos o consumo do óleo de coco tem sido bem comum entre os brasileiros. Tornando-se tendência mundial inclusive e usado nas dietas como suplemento alimentar. Entretanto, o seu consumo se torna prejudicial ao ser usado de maneira equivocada.

Trata-se do uso do óleo de coco sem a devida orientação de um especialista na área. Visto que a inclusão desse produto na alimentação diária deve ser seguida mediante recomendações individuais — não padronizadas. A fim de conseguir inibir os efeitos negativos que o mesmo pode trazer para o organismo.

Por esse motivo, o grande risco se encontra no consumo excessivo do óleo de coco. Desse modo, é recomendado ainda prezar pela ingestão do óleo de coco — entretanto, é recomendado que haja a devida orientação de um especialista na área.

É importante estar sempre ciente dos malefícios e benefícios que o óleo de coco pode trazer para para os consumidores. Prezando sempre pela análise individual do consumo deste alimento.

