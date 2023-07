Já faz algum tempo que os brasileiros conhecem o popular Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Criado pelo Governo Federal, o seu intuito é guardar parte do dinheiro dos trabalhadores para ser sacados em situações específicas. A mais comum é sem sombra de dúvidas a demissão sem justa causa, ocasionando a liberação do saque rescisão. Entretanto, há outras maneiras de desbloquear o saldo do FGTS que muitos sequer imaginam. Veja neste artigo todos os detalhes sobre o bloqueio do FGTS e como é feito para desbloquear.

Como desbloquear o saldo do seu FGTS para que ele fique disponível na conta | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como desbloquear o saldo do FGTS?

Todos os meses é retirado cerca de 8% do salário dos trabalhadores para ir diretamente para o Fundo de Garantia. Muitas pessoas acabam esquecendo disso e quando olham se deparam com valores extraordinários na conta, e se questionam: como sacar?

Este benefício foi constituído para ser sacado em casos urgentes, e o principal deles: após uma demissão sem justa causa. Todos os trabalhadores que possuem saldo ativo no FGTS podem desbloquear o benefício mediante algumas ações.

Isto é, lista de possibilidades que permitem o trabalhador a obter parte do valor acumulado. Veja quais são essas possibilidades abaixo:

Saque contrato;

Saque rescisão;

Saque calamidade;

Saque por morte do titular;

Saque por doenças muito graves;

Saque por idade;

Saque por conta inativa;

Saque para dívidas;

Saque pela justiça;

Saque por empréstimo;

Saque prótese ou órtese.

Portanto, mediante estas situações o trabalhador pode reaver parte do seu dinheiro acumulado. Entretanto, somente no saque rescisão, por morte, idade ou decisão judicial que o valor pode ser retirado completamente.

Nas demais modalidades é liberado apenas uma determinada porcentagem ou até mesmo uma parte fixa do valor. Como é no caso dos saques-calamidade. Cujo é estipulado um valor máximo de saque. Por exemplo: R$ 6000. Então, fica à critério do trabalhador sacar o valor total ou não.

Como consultar o saldo do FGTS?

O saldo do FGTS pode ser consultado através das agências da Caixa, pelo uso do Caixa Eletrônico. Entretanto, é possível consultar sem mais delongas diretamente pelo dispositivo celular. Através do celular é possível verificar o saldo do FGTS e assim ter noção dos valores que podem ser retirados.

Para consultar é necessário baixar o aplicativo FGTS, diretamente pela loja de aplicativos disponível no celular. Logo após a instalação, o usuário deverá fazer login com os dados da Caixa Econômica Federal e pronto.

Com isso é possível verificar o saldo preso, saques disponível e alterar as modalidades de saque. Estas são algumas das maneiras disponíveis e legais de obter parte do dinheiro armazenado no FGTS. Lembrando que acima de tudo, o dinheiro é do cliente e com isso não há riscos de ser desviado ou perdido.

