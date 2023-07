Quem tem moeda de 1 CENTAVO pode dar pulos de alegria; veja quanto ela vale

Somente no mundo dos numismatas que algo do tipo se torna real! Uma moeda de apenas 01 centavo pode valer até R$ 1,5 mil em alguns casos. Trata-se de uma moeda muito rara que foi encontrada em alguns lugares do Brasil. Estas moedas são tão raras porque foram emitidas em um período histórico bastante importante para a história do Brasil.

Por que essa moeda é tão valiosa?

Vários motivos podem aumentar o valor de uma moeda. Dentre eles o seu período histórico na qual fora cunhada é um dos mais populares. Esta moeda de 01 centavo é tão rara porque é do ano de 1994. Período na qual estava acontecendo a transição entre moedas.

Com isso — estava ocorrendo a mudança do Cruzeiro Real e o Real. Para as primeiras peças aconteceu uma produção bem limitada, o que a tornou bastante valiosa e muito rara. Os colecionadores estão buscando cada vez mais esta moeda que está chamando bastante a atenção dos colecionadores.

Isso porque as plataformas online tem sido um palco bem recorrente desses vendedores, e devido a sua história estão sendo vendidas por valores entre R$ 1,5 e R$ 2 mil. Trata-se de vários fatores para que haja a valorização da moeda. Não somente o período histórico deve ser usado para isso. Bem como o seu estado de conservação, etc.

Portanto, essa moeda é tão valiosa quando encontrada na data de 1994 — período de transição e principalmente: com um bom estado de conservação. Ainda mais porque neste ano de 2024 essas moedas vão ter completado 30 anos.

Esta moeda pode valer até R$ 2 mil

Portanto, essa moeda tão valiosa é a moeda de 01 centavo produzida em 1994. Durante o período que estava sendo consumado a transição entre os tipos de moeda. Portanto, em razão da alta demanda e fatores econômicos, o valor acabou subindo bastante.

Nessas plataformas de leilões online é possível encontrar essas moedas por valores bem irreais. Podendo ultrapassar os R$ 2 mil em vários casos. Tudo isso porque está prestes a completar os 30 anos.

Obtendo dessa maneira lucros extraordinários, tendo o seu valor multiplicado em mais de 2 mil vezes. Essa moeda é somente um pequeno exemplo das moedas mais raras e valiosas do país. Haja vista que o Brasil passou por vários momentos históricos notáveis, na qual cada um deles proporcionou moedas e notas diferentes e raras.

Portanto, é recomendado sempre guardar essas moedas. Por mais que na época em si não sejam tão valiosas, posteriormente podem valer grandes fortunas. Como é o caso dessa moeda de 01 centavo de 1994.

