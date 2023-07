Não é novidade para ninguém que a fatura de energia elétrica é um dos gastos mais altos dos brasileiros. Estima-se que cerca de 35-40% da renda mensal de muitas famílias de baixa renda são direcionadas unicamente para o pagamento da fatura de energia. Entretanto, para este mês de julho e os demais meses de 2023, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) possui uma posição bastante favorável e que alegrou a muitos brasileiros. Trata-se da bandeira tarifaria que será aplicada.

Brasileiros comemoram ÓTIMA notícia sobre a conta de luz em julho | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mês de julho conta com fatura mais barata

Este mês de julho está contando com a fatura de eletricidade mais barata. Haja vista que o preço da fatura de energia elétrica não será alterado, logo, a conta não ficará mais alta por isso. O porquê disso é bem simples: a conta de energia elétrica irá contar com a bandeira tarifária verde. Representando uma redução no valor mensal.

Portanto, há uma redução porque não haverá o acréscimo de taxas. É válido lembrar que a bandeira verde significa que não será cobrada nenhum tipo de taxa para os consumidores que estão conectados juntamente ao Sistema Interligado Nacional.

A bandeira verde é uma maneira de deixar as contas mais transparentes para a população. Com isso é possível pagar menos quando as condições para geração de eletricidade estão mais favoráveis. Tratando-se da geração da energia hidrelétrica, que depende bastante dos níveis dos reservatórios.

Há alguns meses que a bandeira verde está sendo vigente no Brasil, e com isso as faturas de eletricidade não estão tendo seu preço elevado. Ou seja, quando há o consumo consciente e condições favoráveis, todas as pessoas ganham como isso.

Outra novidade é revelada

Além disso, de acordo com informações da ANEEL, durante todos esses meses de 2023, pelo que tudo indica, a bandeira que irá permanecer será a verde. Dessa maneira, é possível conseguir os melhores valores mensais na fatura de eletricidade.

Por mais que não seja algo certo, mas com base nos números dos últimos meses e estimativas feitas para os próximos meses, é verdade que haverá realmente esta redução tarifaria das contas.

A SIN é uma espécie de núcleo que gere todas as faixas de transmissão de energia elétrica. Este mecanismo de pesquisa e análise foi criado em 2015, cujo o objetivo é fazer com que os brasileiros tenham noção do real valor do custo de energia, mantendo sempre transparência nos dados apresentados.

Por esse motivo, nos períodos de secas em algumas regiões do Brasil há o aumento destes índices. Entretanto, ademais, o valor segue constante e com base nas bandeiras de tarifa de energia.

