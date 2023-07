Passo a passo para aumentar o LIMITE DO NUBANK em 2023; sem erros

Uma das melhores formas que há de realizar compras de itens que possuem um alto valor, é por intermédio do parcelamento, mas a depender da modalidade, os juros podem ser bem altos, como acontecia no caso dos crediários. Então, a solução mais viável é fazer uso de um cartão de crédito. Mas nesse momento, surge um problema recorrente na vida de inúmeros brasileiros, isto é, o baixo limite de crédito. Portanto, confira como é possível em poucos minutos aumentar o limite de crédito Nubank.

Aprenda o passo a passo secreto para aumentar o limite Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale a pena usar o cartão de crédito Nubank?

A depender da situação, vale bastante a pena! Como o caso citado na introdução, onde o produto que será adquirido é caro e a melhor solução é a compra parcelada. Mas a depender do método de parcelamento, os juros podem ser bem altos, em alguns casos, custando até quase o mesmo preço do produto.

Não é tão raro ver pessoas comprando, por exemplo, motos no cartão de crédito, pois se fossem financiar o veículo, os juros em alguns casos seriam bem maiores. Portanto, o uso do cartão de crédito está livrando várias pessoas de pagar mais juros.

Entretanto, ao não pagar em dias a fatura, pode ser que a pessoa ganhe uma boa dor de cabeça. Então, sempre é importante colocar na “régua” e entender em quais casos valem a pena usar o cartão de crédito ou não.

Veja também: Aprenda Como Usar O FGTS Para Pagar Suas Dívidas Atrasadas

Como é possível aumentar o limite de crédito do Nubank?

É possível aumentar o limite de crédito Nubank em poucos cliques, claro, tudo vai depender da disponibilidade do usuário em aceitar as condições, basicamente, ele precisa deixar um dinheiro como “garantia” que ele de fato irá pagar as faturas na data correta.

Basicamente, se o valor da garantia for de R$ 1.000, a pessoa terá um limite de crédito de R$ 1.000. E caso o usuário acabe não efetuando o pagamento do Cartão de Crédito, o banco pode utilizar o dinheiro (na íntegra ou parcialmente) para conseguir quitar a dívida.

O nome da nova funcionária é Nu Limite Garantido. A função é excelente, pois garante um limite de crédito para o cliente e ainda permite que a relação entre ele e o banco seja estabelecida. Com isso, futuramente, é possível que o banco aumente o limite do cliente sem precisar deixar algum valor depositado.

Veja também: Você Pode Receber Uma VALOR MAIOR Na Restituição Do IR 2023

Passo a passo para aumentar o limite de crédito Nubank

O passo a passo para conseguir aumentar o limite de crédito em poucos minutos é bem simples, obviamente, você precisa ser cliente do banco e ter o aplicativo instalado em seu celular, após entrar nele, basta seguir o passo a passo:

Clique na área de cartão de crédito do Nubank;

Após isso clique em “Ajustar limite”;

Selecione “Nu Limite Garantido”;

Na tela irá aparecer todas as informações sobre o tema;

Após ler, prossiga;

Clique agora em “Criar Nu limite garantido”;

Escolha o valor;

Confirme se o valor que está na tela é o que você escolheu;

Insira sua senha Nubank e pronto.

Agora o seu novo limite de crédito já estará ativo, basta que você utilize o cartão. Novamente, é importante lembrar que, caso a fatura não seja paga, o valor será descontado do capital guardado como garantia.