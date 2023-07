NOVOS saques do Pis/Pasep foram confirmados em 2023? Entenda

Existem muitos trabalhadores que estão à espera da data para poder sacar o dinheiro do Pis/Pasep. Porém, é muito provável que não tenham notado, ainda, que é 2021 que está sendo considerado como ano-base, e não 2022.

Esta alteração relacionada ao calendário de repasses tem gerado diversas dificuldades e dúvidas no que diz respeito a saber quem poderá ou não receber algo agora em 2023, e é por isso que o artigo a seguir foi criado.

Nele é possível saber exatamente como serão os próximos pagamentos do abono.

O saque do Pis/Pasep pode render até 1 salário mínimo extra | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O motivo para alteração no ano-base do Pis/Pasep

O ano-base referente aos repasses do Pis/Pasep foi alterado basicamente por conta da pandemia: antes dela, este ano-base sempre era o ano anterior ao período de pagamento.

Porém, por conta de todas as dificuldades que o período pandêmico causou, as alterações na economia foram necessárias, incluindo no que diz respeito ao pagamento do abono.

Isso fez com que o ano-base ficasse atrasado, passando a ser de 2 anos antes do ano do pagamento em si.

Logo, em 2024 o período considerado como ano-base será 2022, e assim sucessivamente, até que novas mudanças aconteçam.

De modo geral, essa dinâmica será seguida até que o fundo para os repasses do Pis/Pasep seja restabelecido.

Como saber quem tem direito ao dinheiro em 2023

Por conta da alteração ligada ao Pis/Pasep, é normal que muitas pessoas ainda estejam confusas no que diz respeito a poderem, ou não, receber algo no decorrer de 2023.

Mas, vale lembrar que, via de regra, basta atender aos pré-requisitos abaixo para ter direito a receber até um salário mínimo (considerando sempre 2021 como base):

Ter cadastro de pelo menos 5 anos no Pasep ou no Pis;

Ter recebido, por mês, no máximo 2 salários mínimos (em 2021);

Ter todos os seus dados devidamente cadastrados e atualizados na plataforma do governo (o empregador deve ter cuidado dessa parte);

Ter trabalhado por pelo menos 1 mês (em 2021).

Assim sendo, quem trabalhou por 30 dias (pelo menos) e está dentro das demais regras poderá, sim, receber algo do abono Pis/Pasep, de acordo com o calendário que foi criado pelo Governo Federal.

Vale notar, porém, que existe uma diferenciação: os trabalhadores inscritos no Pasep sempre recebem de acordo com o número final na inscrição no programa, e os trabalhadores que estão inscritos no Pis recebem de acordo com o mês de nascimento.

Especificamente agora, no mês de julho, terão direito ao acesso ao Pis/Pasep as pessoas nascidas em novembro e em dezembro, e também as pessoas com benefício de final 8 e 9.

Vale frisar, ainda, que não há obrigatoriedade de fazer o saque de forma imediata: quem recebeu no mês de janeiro, por exemplo, ainda tem prazo para pegar o dinheiro. Aliás: de modo geral, todos os trabalhadores com direito ao abono devem, obrigatoriamente, respeitar um único prazo limite: 28 de dezembro.

Por fim, é importante lembrar que a quantia a ser recebida é variável, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021: somente quem trabalhou todos os 12 meses do ano-base pode receber um salário mínimo.

