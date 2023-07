Faça crescer as unhas em 7 dias; confira a receita PODEROSA

Não é nenhum exagero afirmar que, principalmente para as mulheres vaidosas existem “preocupações” extras no dia a dia, como manter o cabelo bem cuidado, cuidar da pele e, também, ver crescer as unhas de forma saudável e, preferencialmente, rápida.

No que diz respeito a este último ponto, especificamente, há quem acredite que não há muito o que se possa fazer, além de adotar a iniciativa de ter um pouco de paciência.

Porém, existe uma espécie de remédio caseiro, feito com um ingrediente que todo mundo tem em casa, que pode reverter essa situação.

E, na leitura a seguir, é possível saber todos os detalhes sobre ele, inclusive como prepará-lo.

Não é preciso gastar dinheiro para fazer crescer as unhas com saúde | Imagem: Ellie Eshaghi / unsplash.com

Crescer as unhas com remédio à base de alho? É possível!

As unhas são simplesmente protagonistas especiais em inúmeros eventos: é com base nela que se pode pensar no look que será usado, por exemplo, de modo a manter a beleza realçada como um todo.

Porém, o esforço pode ser em vão caso estas mesmas unhas estejam descuidadas e danificadas de alguma forma. E, para evitar que isso aconteça, é indicado experimentar um remédio caseiro feito à base de alho, que fará crescer as unhas em apenas uma semana. Depois desse período, estarão prontas para serem pintadas com as mais diversas cores.

Esta iniciativa pode parecer um tanto quanto curiosa. Porém, de acordo com especialistas, não é de hoje que o alho tem sido usado por conta de suas propriedades fortalecedoras e curativas.

Trata-se de um alimento que possui a incrível capacidade de fazer com que as unhas cresçam mais rápido, por ter em sua composição os chamados compostos sulfurosos que, por sua vez, atuam na circulação sanguínea desta parte tão específica do corpo, o que acelera um pouco o crescimento.

Vale frisar, ainda, que o alho também é antibacteriano e antifúngico, e, por conta dessas propriedades, consegue até mesmo prevenir infecções. Logo, mesmo atingidas por bactérias e fungos, as unhas estarão à salvo, caso o remédio que será ensinado em breve for usado.

Em resumo, um ingrediente tão simples, presente na cozinha de qualquer casa brasileira, pode não só fazer crescer as unhas, como também deixá-las muito mais saudáveis e com uma aparência mais bonita.

Veja também: Adicionei SAL no shampoo e meu cabelo se transformou

Como preparar o remédio caseiro para o crescimento das unhas

Para ser preparado o remédio em questão, é necessário o uso dos seguintes ingredientes:

Alho (2 dentes)

Azeite (1 colher de sopa)

Suco de limão (1 colher de chá)

Água morna (1 xícara)

O modo de preparo, por sua vez, é muito simples: basta esmagar bem os dentes de alho e, em seguida, misturá-lo aos demais ingredientes.

Já o uso propriamente dito também é muito rápido. Porém, antes de mais nada, é preciso que as unhas sejam mergulhadas em água morna, pelo tempo necessário para que possam amolecer.

Depois disso, será hora de aplicar o remédio caseiro de alho em cada uma das unhas, de modo cobrir as cutículas e a superfície como um todo: deve-se fazer uma massagem, de modo que a mistura consiga ser absorvida.

Por fim, é preciso esperar 20 minutos antes de fazer o enxágue, que deve ser feito com água morna.

Para realmente fazer crescer as unhas, essa misturinha mágica deve ser usada 2 vezes na semana.

Veja também: Agora dá para BISBILHOTAR os amigos pelo Instagram; veja como