Use açúcar para ACABAR com as formigas na sua casa

Aparece um monte de formiga em sua casa? Muitas pessoas até chegam a comentar que não pode derrubar algo doce no chão que elas logo aparecem, e ao contrário do que muitos pensam tem como usar o açúcar para combater a entrada de formigas em sua casa.

É um método pouco desconhecido, mas com resultado incrível em imediato para se livrar desses insetos dentro de casa. Além disso, usar o açúcar é bom porque você não precisa gastar dinheiro comprando produtos tóxicos para matá-las, com um ingrediente barato e que sempre tem caso você consegue fazer esse procedimento.

Outros ingredientes que também ajudam a eliminar formigas

Para eliminar esses insetos, você também pode apostar em outros ingredientes que tem na sua cozinha, que são ecológicos:

Canela

Vinagre branco

Borra de café

Ou seja, são ingredientes 100% naturais e que podem te ajudar nessa missão.

Mas hoje queremos focar na ajuda que o açúcar pode dar para eliminar essas formigas, tem um método prático e específico para ter bons resultados.

Dica do açúcar

Por mais que pareça ser um pouco estranho, as formigas adoram açúcar, mas tem como usar ela para eliminá-las de uma vez por todas. Vale ressaltar que não estamos falando do açúcar que usamos para colocar no café, é o açúcar confeiteiro, ele não é usado sozinho, precisa de ser misturado com bicarbonato de sódio e sal.

Para fazer a mistura, você vai precisar:

Um pote

3 colheres de açúcar de confeiteiro

2 colheres de bicarbonato de sódio

1 colher de sal

Feito isso, misture todos os ingredientes. Depois, coloque uma mistura no peitoril da janela ou nos cantos das portas, e se for no jardim coloque bem próximos as plantas. É um método que vai deixar as formigas longes devido a combinação desses 3 ingredientes.

As formigas elas serão atraídas pelo açúcar confeiteiro, só que o sal e o bicarbonato são inimigos desses insetos, então elas ficaram presas.

