Como pedir até 65% de desconto na sua CONTA DE LUZ pelo Bolsa Família

Algumas famílias acabam gastando mais de 1/5 do salário mensal apenas pagando a fatura de energia elétrica. Em alguns estados do Brasil, o preço médio da fatura de luz pode passar dos R$ 150. Uma novidade foi anunciada para os beneficiários do Bolsa Família, e algumas famílias inscritas podem ter acesso ao programa Tarifa Social — a fim de obter descontos de até 65% na tarifa de energia elétrica. Entenda quem tem direito e como funciona este programa.

Estas famílias podem ter descontos de até 65% na fatura de luz

As famílias que estão devidamente inscritas no Bolsa Família podem conseguir descontos de até 65% nas faturas de energia elétrica. A Tarifa Social garante aos seus inscritos descontos que ultrapassam os 50%, isto é, a metade do valor da fatura elétrica.

Para ter direito ao benefício as famílias precisam estar cadastradas no CadÚnico e possuir renda per capita de no máximo meio salário mínimo. Ou então, possuir dentro do grupo familiar alguma pessoa com deficiência ou que esteja realizando algum tipo de tratamento médico.

Idosos ou beneficiários do BPC também têm direito ao Tarifa Social, além das pessoas com deficiência inscritas nos programa. Para se cadastrar no programa é bem simples, pois acontece de maneira automática. Todos os meses algumas famílias são “sorteadas” a entrarem no programa.

Portanto, o cadastro acontece de maneira automática. Tal como o Vale-Gás, que acontece de maneira automática. Os benefícios do programa são variados e podem ser usufruídos por todos os brasileiros inscritos. É de suma importância que os interessados estejam dentro dos requisitos estipulados pelo programa.

Alguns municípios aceitam a adesão direta, indo até a companhia e apresentando os documentos de inscrição do Cadastro Único. Ademais, é necessário que aguarde os processos de maneira automática.

Como funciona o programa?

Todos os descontos do programa acontecem de maneira automática. A família poderá usar normalmente a eletricidade e no fim do mês ao ser feita a leitura da conta pelo agente da companhia elétrica, vem o valor total e o com desconto.

As famílias quilombolas e indígenas podem conseguir até 100% de descontos na fatura de energia elétrica. Lembrando que as casas que consomem até 30 kWh/mês, podem conseguir até 65% de desconto na fatura.

As casas que vão de 31kWh/mês a 100 kWh/mês, apenas 40% de descontos. Caso ultrapasse os 221kWh não há qualquer desconto. Portanto, a participação no programa acontece de maneira totalmente automática.

É bastante importante que o cidadão esteja com os dados atualizados no Cadastro Único. Desse modo, seguindo estas regras todos os brasileiros terão a chance de conseguir o tão sonhado acesso ao programa e alcançar o máximo possível de beneficiários do programa.

