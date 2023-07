Todo mundo está AMASSANDO o rolo de papel higiênico; entenda

Hábitos e costumes podem variar ao redor de todo mundo, isso é influenciado por diversos fatores. Todavia, nos últimos meses um costume estranho tem chamado a atenção de várias pessoas: o ato de amassar o rolo de papel higiênico. Algo simples, mas que possui um grande significado intrínseco na ação em questão, confira os benefícios de fazer isso e quando você deve começar a adotar o método.

Confira o motivo que está levando as pessoas a amassarem o rolo de papel higiênico | Imagem de Emilian Robert Vicol por Pixabay

Quais países consomem mais papel higiênico no mundo?

Joseph Gayetty, esse foi o responsável pela criação do papel higiênico, que começou a ser vendido da maneira que todos conhecem no ano de 1880 e desde então, o hábito de usá-lo foi se popularizando por todo o mundo. Mas até o último século, muitas pessoas ainda não tinham acesso ao item.

A depender do país, a implementação dele foi tardia, por diversos fatores. Isso também está relacionado ao consumo de papel higiênico, que acaba variando a depender da localidade, os países que mais consomem são:

Estados Unidos;

China;

Japão;

Alemanha;

Reino Unido;

França;

Brasil;

Canadá;

México;

Itália.

Veja também: Os Profissionais Da Limpeza Não Querem Que Você Saiba Destas 6 Dicas

Qual o intuito de amassar o rolo de papel higiênico?

Amassar o rolo de papel higiênico é um costume adotado em várias partes do mundo, com um único objetivo: economizar dinheiro e cuidar das árvores do planeta, eliminando o consumo exagerado do item.

Isso ocorre por conta que quando o papel chega na casa dos brasileiros, ele chega “liso”, então, há uma maior facilidade em desenrolar e isso contribui para o gasto desnecessário do item em questão.

Entretanto, ao amassar o rolo de papel, ele irá ficar com algumas proeminências o que irá dificultar desenrolá-lo, portanto, essa atitude acaba gerando uma maior economia do papel no dia a dia.

Veja também: Este É O JEITO CERTO De Limpar A Tela Da TV Sem Estragar O Aparelho

Benefícios de amassar o rolo de papel higiênico

Amassar o papel higiênico pode ser um ato simples, mas que a longo prazo pode proporcionar grandes benefícios para todos. Os principais são: