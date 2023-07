Afaste as baratas da sua geladeira com esta fórmula SIMPLES

As baratas têm uma preferência especial por habitar em nossas cozinhas devido ao ambiente quente, úmido e, é claro, à disponibilidade de comida. E dentro desse espaço gastronômico, elas têm uma predileção por se instalarem na geladeira, mais especificamente nas proximidades do motor. Portanto, se você deseja evitar essa situação, é importante aplicar um repelente caseiro para se livrar dessas pragas no eletrodoméstico.

A presença de uma colônia de baratas dentro da geladeira é extremamente perigosa, pois esses insetos podem infectar os alimentos que consumimos. Portanto, é crucial combater e eliminar essas pragas de maneira eficaz. Vamos compartilhar um truque que você pode usar para lidar com essa situação.

Para começar, é importante destacar que a higiene adequada e a limpeza regular são fundamentais para prevenir a infestação de baratas na geladeira. No entanto, caso você já tenha identificado a presença desses insetos, existe um truque simples que pode ajudar.

Uma opção eficaz é utilizar um repelente caseiro para afastar as baratas. Você pode fazer uma mistura com ingredientes que você provavelmente já possui em casa, como alho, vinagre branco e água. Basta separar os dentes de alho, misturá-los com o vinagre branco e adicionar água. Deixe a mistura descansar por algumas horas para que o cheiro fique concentrado.

Em seguida, borrife essa solução nas áreas onde você detectou a presença das baratas, como dentro da geladeira e ao redor dela. No entanto, evite aplicar diretamente nos componentes elétricos do aparelho para evitar danos. Siga esse truque juntamente com boas práticas de limpeza e inspeção regular, e você estará no caminho certo para eliminar as baratas da sua geladeira e garantir alimentos seguros para consumo.

É eficiente?

Uma vez que tenha sido identificada a presença de baratas debaixo ou dentro da geladeira, é importante agir rapidamente para resolver o problema. Com uma simples mistura natural que você pode preparar em casa, você estará protegido contra essas pragas e evitará o desperdício de dinheiro em soluções comerciais.

O odor dessa mistura será o suficiente para fazer com que as baratas deixem o local, mas lembre-se de reforçar sua eficácia mantendo uma boa rotina de limpeza e realizando inspeções frequentes até que o problema seja completamente resolvido.

Como fazer?

Ingredientes

1 cabeça pequena de alho

1/2 xícara de vinagre branco

1/2 litro de água

Procedimento

Divida cada dente de alho e misture-o com o vinagre branco, em seguida, coloque a mistura em um borrifador. Adicione água à mistura e deixe descansar por pelo menos duas horas antes de aplicar, para que o aroma se intensifique. Após o período de descanso, você pode proceder com a aplicação da preparação.

Aplicação

Aplique o spray nas áreas onde você identificou a presença das baratas, tanto na parte inferior da geladeira quanto dentro do aparelho. Evite borrifar diretamente na máquina ou em direção às conexões elétricas para evitar danos ao dispositivo.