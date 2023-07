Sabonete caseiro para a pele: MISTURE cenoura e babosa; aprenda

Ao contrário do que todos pensam, fazer sabonete caseiro natural é um processo simples e fácil, e não precisa sempre usar materiais caros, os sabonetes artesanais estão ganhando popularidade com os ingredientes de cozinha, pois depois é só colocar em um molde de silicone.

Se você quer aprender a como fazer e aproveitar todos os benefícios dos vegetais para ter uma pele perfeita, acompanhe a leitura e pegue todas as dicas, vamos te ensinar a fazer sabonetes naturais com 5 materiais.

veja como fazer sabonete caseiro simples e fácil. Imagem: arquivo / FreePik

Benefícios da babosa

A babosa já é uma planta muito famosa e querida pelas pessoas por ter propriedades antioxidante e também anti-inflamatórias com vitaminas A, C e E, além disso, também é considerada um hidratante natural ao qual favorece a redução de imperfeições faciais, além disso é ideal para as pessoas que tem pele sensível, picadas de isentos ou irritações.

Benefícios da cenoura

Recentemente, o consumo de cenoura tem sido difundido devido aos benefícios da pele, porém ela também se tornou uma aliada para o cuidado da pele, porque ela tem efeitos cicatrizantes e que ajuda a melhorar o processo de cicatrização e rediz a possibilidade de manchas na pele. É recomendada também para peles sensíveis ou que tenha problemas com acnes.

Ingredientes para fazer o sabonete caseiro

1 folha de aloe vera

2 cenouras

Água destilada

400 g de glicerina

Álcool 96 graus

Passo a passo

Retire o talo da base e a casca das laterais da babosa e coloque em um copo com água por uma noite inteira ou 24 horas, para extrair a maior parte do gel com benefícios para sua pele.

Na dia seguinte, corte a polpa da babosa em cubos. Corte também as cenouras em rodelas.

No liquidificador ou misturador, triture todos os ingredientes e adicione a quantidade necessária de água para processar todos os elementos.

Em uma panela com água quente, derreta a glicerina em banho-maria até ficar líquida. Em seguida, adicione a mistura do passo 3.

Em uma forma de silicone borrife álcool 96° e despeje toda a mistura. Deixe solidificar em temperatura ambiente ou na geladeira.

Através desses passos, você vai poder fazer de 4 a 5 sabonetes naturais e artesanais para a sua pele, tem como guardar em casa ou também dar como presente para pessoas que amam esses produtos.

