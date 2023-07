3 TRUQUES para tirar até R$ 1.000 do Caixa Tem ainda HOJE

Truques no Caixa Tem – Em um cenário de crise e incertezas, o aplicativo Caixa Tem surge como um aliado para milhões de brasileiros, funcionando como um canal de acesso a diversos benefícios sociais e serviços financeiros. A cada mês, o programa disponibiliza uma série de benefícios que podem somar mais de mil reais para cada beneficiário, de acordo com suas condições e os programas em que se encaixam.

O Caixa Tem disponibiliza benefícios mensais aos brasileiros, com valores que podem ultrapassar R$ 1 mil, dependendo das condições e programas aplicáveis. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a utilizar o Caixa Tem

A plataforma Caixa Tem foi lançada como uma solução financeira acessível, que atualmente é usada para o pagamento de uma série de benefícios aos brasileiros. Em julho de 2023, a situação não é diferente e milhões de pessoas podem acessar mais de R$ 1 mil, dependendo das condições e dos programas nos quais são elegíveis.

Veja também: Caixa Tem COMEÇA liberar auxílio de R$ 1.420.00

O Bolsa Família é um dos benefícios disponíveis através do Caixa Tem. Este programa, que atualmente atinge mais de 21 milhões de pessoas, é destinado aos cidadãos com renda mensal per capita de até R$ 218. Como parte de uma reformulação recente, o valor desse benefício pode ser significativamente aumentado.

Além do Bolsa Família, o aplicativo também é usado para o depósito de dois benefícios destinados a trabalhadores. O PIS é destinado aos trabalhadores com carteira assinada do setor privado. Já o Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pode ser solicitado por brasileiros nascidos no mês de julho.

Os valores que podem ser acessados através do Caixa Tem variam. Para o Bolsa Família, por exemplo, o valor base do benefício é de R$ 600, com possibilidade de adicionais de R$ 150 e R$ 50 para determinados grupos, podendo ultrapassar R$ 1 mil, dependendo da composição familiar dos beneficiários.

Em relação ao PIS, o valor máximo pago equivale ao salário mínimo atualmente fixado em R$ 1.320, sendo que a quantia específica depende do número de meses trabalhados durante o ano base de 2021. Portanto, quem exerceu atividades remuneradas por 12 meses tem direito ao valor total.

Quanto ao Saque-Aniversário do FGTS, o valor disponível varia entre 5% e 50% do montante acumulado no fundo de cada trabalhador. Para se beneficiar, é necessário fazer a solicitação e estar de acordo com os critérios determinados pela Caixa.

Diversos serviços em um só lugar

Além de funcionar como um canal para a distribuição desses benefícios, o Caixa Tem também oferece uma série de serviços que facilitam a movimentação financeira pelos usuários. Entre as opções disponíveis na plataforma estão a recarga de celular, a realização de transferências, operações através do sistema Pix, pagamento de boletos, investimento na poupança e até mesmo a contratação de financiamento habitacional.

Essa ampla gama de serviços e benefícios reforça o papel do Caixa Tem como um importante facilitador de inclusão financeira, permitindo que milhões de brasileiros gerenciem seus recursos e realizem transações bancárias básicas com facilidade e segurança.

Portanto, o Caixa Tem tem se mostrado uma ferramenta crucial na gestão dos benefícios e na movimentação financeira de milhões de brasileiros, contribuindo para a mitigação dos impactos da crise e auxiliando na recuperação econômica das famílias. Ao mesmo tempo, a plataforma estimula a inclusão financeira e digital, permitindo que uma ampla parcela da população tenha acesso a serviços financeiros essenciais de forma prática e acessível.

Veja também: Clientes Caixa Tem recebem um BOM motivo para comemorar; confira