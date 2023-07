Receita NATURAL de gel de chia para cuidar dos cabelos

Já escutou falar sobre chia? Tem pessoas que usa como elemento para emagrecer, pois tem propriedades que ajudam também na beleza, pode ser usada para cuidar de cabelos e evitar pontas duplas, que é o terror da mulherada. Ou seja, a chia pode ser usada para várias coisas, mas hoje queremos focar esse ingrediente no cabelo. Acompanhe a leitura para saber mais.

confira passo a passo de como fazer essa receita. Imagem: arquivo / FreePik

Chia

A semente de chia é muito conhecida e tem um alto teor de ômega 3, através das fibras e vitaminas, que são:

Vitamina E

Vitamina B9

Além disso, a chia também tem benefícios como:

Cálcio

Magnésio

Potássio

Zinco

Esses fatores ajudam você a cuidar do cabelo e também evitar pontas duplas, mas agora vamos te ensinar a como preparar esse gel e aplicá-lo no cabelo. A chia consegue proteger o cabelo de agentes externos nocivos e dos radicais livres, além de reparar todos os tipos de fios danificados e evitando o frizz.

A semente de chia ajuda o cabelo a ter um crescimento saudável e com volume. O teor de zinco da semente chia traz brilho e maciez além de ajudar no combate a caspas.

Gel de chia

É bem simples e fácil o processo para preparar esse gel, primeiro você precisa separar esses ingredientes:

80 gramas de semente de chia

2 copos de água

1 suco de limão

Com esses 3 ingredientes você vai conseguir cuidar do seu cabelo. O primeiro passo é colocar os 80 gramas de chia dentro de um recipiente, coloque a água e mexa um pouco, espere 15 minutos e depois mexa novamente e coloca no freezer sem a tampa.

Passando alguns minutos dê uma olhada na mistura no freezer e fique observando até ficar uma espécie de gel, quando estiver pronto adicione o suco de limão e mexa. Pronto, a mistura está pronta para ser aplicada no cabelo.

Como aplicar o gel de chia?

Lave seu cabelo normalmente, depois de passar o shampoo passe o gel nas pontas e deixe por 10 minutos, depois você pode remover esse gel e se desejar, pode passar o condicionador. Vale ressaltar que esse processo pode ser feito de 2 a 3 vezes na semana.

