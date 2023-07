Você tem conta poupança na Caixa? Fique de olho do AVISO

Não é de hoje que a Caixa Econômica Federal está presente na vida dos brasileiros. Trata-se de um dos bancos mais tradicionais do Brasil. Nos últimos anos este banco ficou bastante alienado aos programas do Governo Federal, como é o caso do Bolsa Família. Entretanto, a Caixa Econômica Federal é uma instituição que vai muito mais além dos programas sociais — possuindo clientes que não recebem benefícios, e que usufruem do banco pelas suas funcionalidades. A conta poupança da Caixa é uma das mais queridas do Brasil. Neste artigo há um aviso exclusivo para os clientes Caixa que possuem conta Poupança.

Estes clientes irão ter mudanças em suas contas

Já faz um tempo que a Caixa está tentando se modernizar. Por mais que seja um dos bancos mais tradicionais do Brasil, trata-se de um órgão vinculado ao estado. Desse modo, cada ação feita pela Caixa deve ser autorizada por terceiros, e não somente pelo CEO da companhia. Por esse motivo, o processo de atualização é um pouco mais demorado.

Basta acessar o aplicativo da Caixa, com uma aparência um pouco tradicional e funções um pouco lentas. Sem comparar as limitações de transações, etc. Quando se pega um aplicativo de banco digital, é notório visualizar a ampla diferença.

Isso se dar não somente em razão do Governo, mas porque o alvo da Caixa não é clientes online, e sim físicos — haja vista que a Caixa possui inúmeras agências espalhadas pelo Brasil. Portanto, nesta semana um comunicado muito importante foi feito para todos os clientes Caixa.

Os números da conta poupança hão de sofrer alterações. Toda conta possui um número que a identifica. Todas as contas vão receber um novo número. Tudo isso de maneira mais digitalizada e tecnológica. O intuito é promover uma atualização nas contas poupanças — facilitando o dia a dia dos clientes.

Haverá prejuízos ou danos aos clientes?

Muitos clientes acreditam que essas mudanças podem acarretar em prejuízos ou danos financeiros, até mesmo porque a conta irá mudar de número. Entretanto, isso não é verdade. A verdade é que isso não irá prejudicar em nada os clientes da Caixa Econômica Federal. É o oposto disso. Os clientes serão beneficiados com essas mudanças.

Portanto, não haverá sequer um problema interligado a isso. E caso ocorra, o cliente poderá ir em uma das agências para solucionar. O dinheiro que tiver guardado, continuará lá e assim por diante. O intuito é tornar muito mais fácil o uso do aplicativo e de suas funções.

Com esta nova atualização os usuários Caixa poderão realizar transações através do Pix a qualquer momento. Bem como nos bancos digitais brasileiros. Até então, não er possível realizar transações por Pix em alguns dias ou horários específicos por conta de limitações da Caixa.

O aplicativo ficou muito mais prático e acessível para todos os clientes. Podendo agora ser feito o acompanhamento de perto das contas Caixa diretamente pelo aplicativo. Ou seja, esta atualização só aumenta as funcionalidades para os usuários, mas não afeta nada que possa prejudicar os seus clientes.