O Vale-Gás é um benefício pago pelo Governo Federal que auxilia milhões de brasileiros na compra do gás de cozinha. O benefício é pago a cada dois meses, entretanto, neste mês de julho haverá uma exceção e algumas famílias deverão receber o benefício novamente. Haja vista que até então, o valor é de aproximadamente R$ 100. Trata-se de uma espécie de adicional, entretanto, nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás, e nem todos os beneficiários do Vale-Gás recebem o Bolsa Família. Entenda os detalhes do pagamento e quem irá receber neste mês de julho.

VALE GÁS de JULHO será pago para ESTES brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vale-Gás de julho é liberado

Por mais que não seja mês par, isto é, mês de pagamento do Vale-Gás. Alguns brasileiros poderão receber diretamente em sua conta bancária o valor de R$ 100 referente ao Vale-Gás do mês de julho. O pagamento é feito através do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo é credenciado pelo Governo e todos os repasses oficiais são feitos por ele.

O benefício é pago como uma contribuição aos brasileiros para comprar o gás de cozinha, que na maioria dos estados está na faixa dos R$ 100. Com uma pequena diferença pra mais ou pra menos, é possível adquirir o gás com o repasse do Governo.

De acordo com pesquisas o gás de cozinha deve durar em média 2 meses em casas convencionais, isto é, que não é feito um uso do mesmo acima do normal; por esse motivo o benefício é pago apenas a cada dois meses. Entretanto, neste mês de julho algumas pessoas terão acesso novamente — haja vista que o benefício já havia sido pago no mês passado.

Estima-se que mais de 5 milhões irão conseguir adentrar no programa nos próximos meses. Neste mês o valor será pago novamente. Veja quais pessoas irão ter direito ao benefício e se haverá ou não reajuste nos próximos meses.

Estas pessoas irão receber o Vale-Gás neste mês de julho

Não são todos os beneficiários do Vale-Gás que terão acesso ao benefício neste mês de julho. Apenas um grupo específico de pessoa terá acesso ao Vale-Gás deste mês de julho. Ou seja, nem todos os beneficiários recorrentes do programa terão acesso a ele.

Para este mês de julho é necessário que o beneficiário ainda possua uma renda per capita igual ou menor que meio salário-mínimo ou que residam sob o mesmo teto de algum beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

As famílias que terão direito ao benefício são aquelas que têm mulheres vítimas de violência doméstica, que estão devidamente sob monitoramente das forças de segurança do país. O pagamento será feito de maneira preferencial para as titulares do benefício.

Espera-se que o máximo possível de mulheres nessas condições sejam alcançadas. O benefício é pago juntamente com o Bolsa Família. Os pagamentos acontecem a partir do dia 18 e vão até o dia 31.