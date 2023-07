Bandeira VERDE continua em julho; entenda qual é o impacto

Ao olhar a conta de energia elétrica, muitos brasileiros não sabem sobre as cores da bandeira tarifárias que podem aparecer, mas a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) manteve a bandeira verde em junho para todos os consumidores que são conectados ao SIN (Sistema Interligado Nacional) e vai continuar nesse mês de julho também.

A ótima notícia é que a conta de luz não está recebendo essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que foi em setembro do ano de 2021 até o mês de abril desse ano. A Aneel também informou que a bandeira verde vai permanecer pois as condições estão favoráveis de geração de energia.

Se caso tivesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria também o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado no fim de junho pela Aneel. A agência também informou que os aumentos refletiram na inflação e o maior custo das usinas termelétricas em 2023, tudo decorrente ao encarecimento do petróleo e gás natural.

Quando foi criado o programa de bandeira?

O programa de bandeiras tarifárias é o sistema que indica o aumento do valor da tarifa e mensalmente tem manutenção da ANEEL, esse programa foi criado em 2015 e tem como ponto principal sinalizar o consumidor o real gasto com a produção de energia, isso vai ajudar a controlar os gastos durante o custo de energia está em alta.

Antes dessas bandeiras, os preços de energia eram reajustados no final do ano para conseguir cobrir os gatos do ano anterior, mas a partir desse novo sistema, o consumidor tem o maior controle sobre o seu consumo, assim ele pode criar estratégias para reduzir os gastos de energia.

Bandeiras Tarifárias e suas cores

Como informado acima, a bandeira tarifária sinaliza se tem acréscimo no valor da energia para os consumidores em relação a condição de geração energética, principalmente em usinas hidrelétricas.

Bandeira verde

Significa que a conta de energia não sofre qualquer acréscimo.

Bandeira vermelha e amarela

Significa que a conta sofre acréscimo, mas que podem verificar de R$ 2,989, que é a bandeira amarela, a R$ 9,795, que é a bandeira vermelha patamar 2. Lembrando que é a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Bandeira de escassez hídrica

Essa vigorou em setembro de 2021 a 15 de abril do ano de 2022, o consumidor pagava cerca de R$ 14,20 extras a cada 100 kWh.

