Queratina caseira: MELHOR receita para hidratar os cabelos

Hoje em dia muitas pessoas gostam de apostar em receitas caseiras para fazer hidratação no cabelo, até porque tem cremes que são muito bons, mas que acabam sendo caros e nem todas conseguem comprar. Principalmente para quem tem cabelo crespo pode ser difícil controlar e pagar um tratamento específico para esse tipo de fio.

O cabelo crespo tem o seu toque especial com o efeito lindo que está se tornando popular que é o volume, no entanto, as cacheadas gostam muito de fazer hidratação toda semana, por isso buscam truques caseiros para aliviar no bolso.

Lembrando que os cuidados com os cabelos também podem variar de pessoa para pessoa, tudo vai depender da necessidade individual de cada uma, mas como citamos acima, no cabelo cacheado normalmente eles usam e abusam de uma boa hidratação para manter os cachos sempre em forma com maciez e brilho.

Quer conhecer o truque da queratina caseira para ter uma bela hidratação em seus cabelos? Para ser mais sedosos e fáceis de pentear? Acompanhe a dica abaixo.

veja como fazer uma queratina caseira. Imagem: cookie_studio / FreePik

Queratina: o que é e para que serve?

A queratina é uma proteína que foi encontrada em grande quantidade na pele, unhas e cabelos, mas atualmente existem muitos tratamentos com remédios caseiros que podem ajudar a fornecer essa molécula, principalmente para passar no cabelo e manter sua força, brilho, as vezes tem como usar até para alisar o cabelo.

Efeito da queratina no cabelo

A queratina vai penetrar profundamente na fibra capilar ao qual repara a estrutura e nutre desde a raiz para realmente dar força e uma aparência mais regenerada, além de proteger bem o cabelo contra os danos externos como o uso de ferramentas de calor.

Como fazer uma máscara caseira de queratina?

Para preparar essa mistura caseira é bem simples, vai precisar desses ingredientes:

Um copo de água

3 colheres de amido de milho

2 colheres de mel

2 colheres de creme para cabelo cacheado

2 colheres de óleo de argan

Separado esses ingredientes, aqueça a água em fogo baixo e depois acrescente o amido de milho, mexa até formar uma pasta lisa e quando passar a colher vai começar a desgrudar do fundo da panela, depois vai colocando os outros ingredientes, misture e deixe esfriar.

Pode passar essa hidratação caseira uma vez na semana com os cabelos limpos, deixe agir por 30 minutos a 1 hora e depois retire bem.

