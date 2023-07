O Caixa Tem é o aplicativo oficial usado pelo Governo Federal para liberar os repasses financeiros da maioria de seus benefícios sociais — como é o caso do Bolsa Família. Neste mês o Caixa Tem irá começar a liberar o auxílio de até R$ 1.420.00 para alguns beneficiários do Governo Federal. Entretanto, é necessário estar dentro dos requisitos estipulados pelo programa. Veja o que é preciso para receber e quem tem direito.

Caixa Tem COMEÇA liberar auxílio de R$ 1.420.00

Caixa Tem libera benefício de até R$ 1.420

O Caixa Tem é usado pelo Governo para repassar os recursos dos benefícios sociais aos seus beneficiários. Haja vista dessa maneira, que através dele os brasileiros têm acesso aos pagamentos mensais do Bolsa Família e tantos outros programas. Para conseguir receber o repasse de até R$ 1.420 que pode ser recebido pelo Caixa Tem é necessário criar uma conta no aplicativo. Veja os passos abaixo.

Entre na loja de aplicativos e faça o download do Caixa Tem;

Clique em Cadastro e dê início ao procedimento inicial para cadastro na plataforma;

Feito isso, aguarde a análise e pronto.

É necessário estar com os seguintes documentos:

RG: É importante estar em mãos com qualquer documento de identificação pessoal. Seja RG ou CNH;

CPF: O CPF é essencial em qualquer cadastro, portanto, é necessário estar com o CPF em mãos;

Certidão de Nascimento: Por mais que não seja obrigatório, pode ser necessário em alguns casos;

Certidão de casamento: Necessário no caso de pessoas casadas;

Comprovante de residência: documento importante para comprovar residência fixa.

Pronto! Caso os cadastros pelo aplicativo não sejam mais possíveis, basta ir em uma agência Caixa com os documentos em mãos a fim de abrir uma conta no Caixa Tem.

Quem tem direito a este benefício?

Este benefício se trata de uma extensão do Bolsa Família que alguns beneficiários terão direito através do Caixa Tem. Atualmente o Bolsa Família paga aproximadamente R$ 900. Visto que é R$ 600 fixo e R$ 300 de adicional — no caso para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Entretanto, o Ministério do Desenvolvimento liberou alguns adicionais para crianças, jovens, gestantes e lactantes: que ao serem somados podem chegar na casa dos R$ 1.420.00. Sem contar os meses pares, que também já o pagamento do Vale-Gás. O intuito é democratizar os valores recebidos.

Até então, as famílias menores estavam recebendo os mesmos valores das famílias menores. Entretanto, agora com o adicional para membros a situação será nivelada da melhor maneira possível.

Para receber como qualquer outro valor do Bolsa Família, é necessário estar cadastrado no programa e não somente isso — ter uma conta ativa no Caixa Tem. Mediante esses passos o beneficiário terá acesso aos valores em questão de maneira simples e fácil.

É possível repassar os valores do Caixa Tem para qualquer outro banco ou até mesmo realizar o saque no Caixa Eletrônico. Todo procedimento é fácil e gratuito.