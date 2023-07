ADIÇÃO de categoria A ou B na CNH de graça; veja como

CNH com nova categoria – Nem todo mundo sabe, mas há um programa que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente para brasileiros. Sim, você não leu errado: é possível obter o documento sem custo algum, através da iniciativa conhecida como CNH Social. Já pensou ter a chance de conquistar um dos maiores desejos de muitos brasileiros sem ter que desembolsar um único centavo? Acompanhe a leitura e descubra se você atende aos requisitos para participar desse programa.

A CNH Social oferece a oportunidade de obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda que atendem aos requisitos estabelecidos para cada categoria. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Posso adicionar uma nova categoria à minha CNH?

A CNH é um documento extremamente importante para os brasileiros. Além de ser essencial para aqueles que desejam conduzir um veículo, é também uma porta aberta para muitas oportunidades de trabalho. Contudo, os custos de emissão do documento podem ser um grande obstáculo para muitas pessoas, principalmente para aquelas de baixa renda. É nesse contexto que surge o programa CNH Social, uma iniciativa que permite que cidadãos de determinados estados possam obter a CNH gratuitamente.

Este programa foi criado com o objetivo de atender milhares de pessoas em diversos estados brasileiros, contribuindo para a inclusão social e econômica de muitos. Porém, é importante destacar que nem todos os estados oferecem essa oportunidade para a população, pois o programa não é um benefício do Governo Federal, mas sim uma iniciativa dos estados.

Onde o programa é oferecido?

Os estados que oferecem o programa CNH Social são Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas (somente em Maceió), Pernambuco e Roraima. Se você mora em um desses estados, deve procurar o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da sua cidade e conferir as aberturas de vagas para o programa. Lembrando que, como se trata de uma iniciativa estadual, é necessário verificar todas as exigências locais para a participação.

Em termos gerais, os principais requisitos para se inscrever no programa são: ter idade mínima de 18 anos, não possuir registro formal de emprego na carteira de trabalho, saber ler e escrever e estar desempregado há pelo menos um ano. Vale ressaltar que esses são apenas alguns dos requisitos e que eles podem variar de um estado para outro.

Em alguns locais, os interessados precisam ter os dados cadastrados e atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal. Portanto, é essencial verificar os prazos de inscrição e as vagas disponíveis no seu estado para participar do processo e conquistar o documento gratuitamente.

Não perca essa oportunidade. Informe-se, reúna a documentação necessária e não deixe de participar. O sonho de ter a CNH em mãos pode estar mais próximo do que você imagina. Boa sorte!

