CNH quase R$ 3 mil mais barata? Como tirar a carteira de graça

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é um documento que a maioria assim que completa 18 anos deseja ter, por mais que tem essa popularidade para ter um carro e poder dirigir dentro da lei com a habilitação, faz também toda diferença para quem busca oportunidade de emprego, pois tem vagas que colocam como requisitos.

No entanto, hoje em dia tirar a CNH está muito caro, mas é por isso que resolvemos trazer esse texto para você, existe um programa que oferece a emissão de graça, a pessoa que estiver dentro dos requisitos pode conseguir esse tão sonhado documento.

Como o valor para emissão da CNH subiu demais, muitos brasileiros desistiram de tentar, principalmente as pessoas de baixa renda, pois os custos dos exames e de todo o processo ficou fora do alcance para a maioria dos brasileiros que recebem apenas um salário-mínimo.

confira se no seu estado estão oferecendo esse programa da CNH Social. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

CNH Social, documento totalmente gratuito

O programa CNH Social foi criado com a intenção de atender pessoas de vários estados brasileiros, mas infelizmente até o momento não são todos os estados que querem oferecer esse programa para a população, por isso é necessário primeiro verificar que se no estado que você mora eles estão oferecendo o programa.

Os estados são:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Rio Grande do Norte

Sergipe

Alagoas (somente em Maceió)

Pernambuco

Roraima

Veja também: Revelado o ASSUSTADOR preço da CNH atualizado; confira

Como entrar no programa?

Se o seu estado está nessa lista, você pode ir pessoalmente até o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para conferir as vagas que estão abertas para esse programa da CNH Social, já que não é um benefício do Governo e sim do estado, é necessário se informar as exigências de cada estado.

Porém, normalmente as regras principais são:

Idade mínima de 18 anos

Não ter registro formal de emprego na carteira de trabalho

Saber ler e escrever

Estar desempregado por pelo menos um ano.

Como informado acima, cada estado pode fazer a sua regra, mas a princípio as principais são essas, mas em alguns estados eles pedem os dados cadastrados e atualizados na plataforma no CadÚnico.

Veja também: 5 MIL VAGAS para tirar sua CNH SOCIAL de graça; veja onde