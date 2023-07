Diga ADEUS ao amor em JULHO; 3 signos podem acabar sozinhos

Independentemente da existência dos signos, o fato de perder um grande amor sempre representa uma experiência extremamente desafiadora: o sentimento de perda, assim como a inevitável tristeza e até mesmo o arrependimento pode ser algo verdadeiramente avassalador.

Dentro desse contexto, é interessante notar que cada indivíduo lida com esse tipo de situação de uma forma diferente, sendo importante, inclusive, se antecipar, sempre que possível, às decepções.

E é justamente isso que os nativos de alguns signos deverão fazer, agora no mês de julho, conforme será explicado por meio do tópico a seguir.

Os nativos destes signos darão adeus ao amor | Imagem: Kelly Sikkema / unsplash.com

Os signos que podem vir a perder um amor no mês de julho

Apenas 3 signos, de todos os 12 que existem no horóscopo do Ocidente, têm chances de perder um grande amor este mês. E, portanto, seus nativos devem começar a se preparar o quanto antes, de modo que as decepções, caso venham a existir, sejam menores.

E estes signos, especificamente:

O signo de Touro

O nativo de Touro tende a ser leal e intenso em todos os seus relacionamentos, o que significa que, para os taurinos, qualquer ruptura tem o poder de gerar traumas consideráveis. Eles gostam de estabilidade e são um tanto quanto avessos a mudanças, então, aceitar que um relacionamento teve fim pode ser um desafio.

Quem é de Touro deve simplesmente viver o luto de perder alguém especial, independentemente das circunstâncias. Para isso, é importante tentar deixar o passado para trás e procurar apoio emocional: desta forma, os sonhos serão alcançados com mais facilidade.

O signo de Gêmeos

Os geminianos, por sua vez, são adaptáveis e versáteis, mas, quando se trata do amor, possuem um emocional bem frágil. Indo da tristeza à busca intensa por distrações, o nativo de Gêmeos acaba até mesmo se perdendo nas tentativas de curar aquela paixão que não foi correspondida.

Porém, jamais se deve deixar que tal montanha-russa emocional comprometa a comunicação: as críticas no caminho devem ser ignoradas, bem como as situações que envolvem dependência emocional que coloquem a pessoa de Gêmeos para baixo.

O signo de Peixes

Peixes também é um dos signos que terão uma perda amorosa em julho: seus nativos deverão ter cuidado com o romantismo exagerado e com a sensibilidade, pois a outra pessoa nem sempre quer ser afetuosa.

É importante reconhecer o posicionamento dessa outra pessoa, antes de dar início a uma relação, e se certificar de suas intenções. De modo geral, também deve-se evitar se fechar para o mundo e tentar começar a exercitar a independência fazendo coisas sozinhos, por exemplo.

Julho será um mês que exigirá força

Tanto os nativos de Peixes quanto os nativos de Touro e Gêmeos deverão ser muito fortes para lidar com as decepções acima mencionadas, dando mais força ao amor-próprio em literalmente todas as atitudes.

Para estes signos pensar mais no trabalho durante o mês de julho, e em outras atividades, será muito importante. Lembrando que, por mais difícil que um término amoroso possa ser, ele sempre representa a abertura de novos caminhos.

