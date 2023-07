Esta é a VERDADEIRA vantagem de colocar o CPF na Nota Fiscal

Já há alguns anos que, ao fazer compras no supermercado, por exemplo, o cidadão é questionado a respeito de querer, ou não, colocar seu CPF na Nota Fiscal. Porém, mesmo agora, no ano de 2023, existem pessoas que ainda possuem muitas dúvidas sobre esta prática e sobre sua real utilidade.

Será que ela realmente está atrelada a algum benefício?

A resposta para esta pergunta está nos próximos tópicos.

É possível colocar o CPF na Nota Fiscal em diversas compras | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As vantagens de colocar o CPF na Nota Fiscal

Explicando de forma resumida, sempre que solicita o CPF na Nota Fiscal o cidadão contribui para a rastreabilidade de todas as suas compras. Ou seja: por meio dessa prática, se torna possível fazer o acompanhamento das transações, identificar erros e controlar gastos, por exemplo.

Isso sem citar o fato de que, ao haver necessidade de trocar algum item comprado, o fato de ter feito o registro do CPF pode deixar o processo mais descomplicado, sendo esta uma vantagem que não pode ser ignorada.

Mas, além dela, também existem as vantagens citadas abaixo:

A vantagem de participar de alguns programas de benefícios

Colocar o CPF na Nota Fiscal dá ao consumidor a chance de participação nos programas de benefícios que algumas empresas oferecem.

Tais programas incluem, por exemplo, descontos exclusivos e a troca de pontos por produtos.

A vantagem de contribuir para que impostos sejam arrecadados

Escolhendo pelo CPF na Nota Fiscal, o consumidor ainda impacta positivamente a arrecadação de impostos, considerando que tal prática é necessária para que o país se desenvolva.

Trata-se de um gesto muito simples, mas que ajuda no progresso da sociedade de modo geral.

A vantagem de participar de sorteios

Existem empresas que criam campanhas promocionais e sorteios em caráter exclusivo para os consumidores que optam pelo CPF na Nota Fiscal: é possível ganhar até viagens!

Inclusive, basta que o cidadão acesse o site da prefeitura de sua cidade para conferir como acontece a premiação para quem é adepto desta prática.

É preciso se atentar a alguns detalhes

Solicitar que o CPF seja colocado na Nota Fiscal de fato oferece diversas vantagens para o consumidor. Porém, também é preciso que ele se atente a alguns detalhes.

É importante, por exemplo, que ele jamais compartilhe seus dados pessoais por mensagem de texto, e-mail ou telefone, a não ser que de fato confie no solicitante, pois fraudes e golpes podem acontecer.

Inclusive, os golpistas podem fingir que são instituições financeiras ou empresas diversas, de modo a ter acesso a dados sensíveis que, por sua vez, serão usados para fins fraudulentos. Logo, é preciso ter cautela.

Também vale a pena se atentar ao extrato bancário, bem como acompanhar as transações com certa regularidade.

Dessa forma, se perceber algo suspeito ou incomum, o cidadão poderá entrar em contato com a operadora de seu cartão ou com o seu banco e explicar o que está ocorrendo: quanto antes agir, maiores serão as chances de conseguir uma resolução para o problema e evitar que grandes prejuízos aconteçam.

Mas, de modo geral, quando se tomam tais cuidados, a iniciativa de colocar o CPF na Nota Fiscal de fato pode ser repleta de vantagens.

