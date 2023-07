Maré de EMOÇÕES! Estes signos vão ter que rebolar em julho

Os sentimentos considerados intensos são perfeitamente naturais, sendo comum que sejam sentidos nas mais diversas situações no decorrer da vida. Este tipo de emoção, por sinal, não deixa de ser uma espécie de resultado das interações que ocorrem entre as percepções e as experiências, o que pode acabar impactando opiniões, decisões e até mesmo a forma como o mundo ao redor é visto.

E é justamente por causa desse contexto que a tarefa de saber lidar corretamente com esses sentimentos acaba sendo essencial. Toda aquela euforia sentida quando um objetivo é atingido, o amor, a raiva e a tristeza quando um ente querido se vai são apenas alguns exemplos das sensações fortemente exageradas.

Aliás: mesmo que essas sensações surjam sempre da forma mais repentina, negativa ou positivamente, é sempre importante se preparar para receber cada uma delas, como forma de evitar seus efeitos mais nocivos. E, nessa hora, saber um pouco sobre os signos pode ser muito útil.

Mais detalhes sobre isso podem ser conferidos no decorrer dos tópicos seguintes.

Os nativos destes signos estarão imersos em muitas emoções | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O alinhamento dos astros tem tudo para influenciar as emoções

Com julho tendo início, iniciou-se também o alinhamento dos astros, de forma que muitas pessoas nativas de signos específicos serão afetadas e sentirão as influências energéticas vindas do céu.

De modo geral, a astrologia tem o poder de revelar quais são tais signos e qual será o maior abalo emocional sentido por seu nativo no decorrer das próximas e semanas, e tudo isso tendo como base justamente a análise de cada movimento planetário e a respectiva relação que cada movimento tem com os eventos que ocorrem na Terra.

Sempre de olho no futuro, os astrólogos já conseguiram detectar exatamente 3 signos que estarão mais propensos a, nos próximos dias, ter sentimentos muito mais intensos.

E é possível saber mais sobre cada um deles no próximo tópico.

Os 3 signos que terão um mês de julho intenso, emocionalmente falando

E os poucos signos que terão que ter um verdadeiro jogo de cintura este mês, no que diz respeito às emoções, são:

O signo de Capricórnio

Para os nativos deste signo, será importante tomar uma importante emoção no que diz respeito a relacionamentos. Fortes emoções virão, e todas elas merecem muita reflexão: afinal, literalmente tudo possui um significado, e pode acontecer de aquelas pessoas antes tão importantes agora não tenham um peso tão grande na vida do capricorniano.

Por conta disso, a sabedoria e a coragem devem entrar em ação, de modo a desfazer laços. E, claro: não será uma tarefa fácil. Mas, vendo pelo lado positivo, um novo caminho irá se abrir, e estará repleto de transformações verdadeiras.

O signo de Libra

Mesmo que os sentimentos estejam mais intensos no começo deste mês, o libriano deverá ter equilíbrio e calma, para que consiga controlar as situações.

Alguns problemas envolvendo pessoas próximas (familiares e amigos) podem levar a uma explosão de emoções. Porém, não é nada que conversas sinceras e maduras não consigam solucionar.

O signo de Escorpião

Por fim, temos o signo de Escorpião, que sempre gosta de manter relações e criar laços. Porém, no mesmo de julho será o momento de seus nativos pensarem a respeito de seus desejos, deixando de lado qualquer amarra, mesmo aquela que pressiona as pessoas próximas.

Manter o foco no que se deseja e agir seguindo as próprias vontades levará ao autoconhecimento, e deixa as emoções durante o processo um pouco mais simples de lidar.

