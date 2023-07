USP oferece cursos online e GRATUITOS! São 1.500 vagas

Para muitos brasileiros, o mês de julho representa férias e nada melhor do que aproveitá-las da melhor maneira: se capacitando ainda mais. Para isso, a USP está lançando dois cursos totalmente gratuitos a fim de tornar os brasileiros cada vez mais especialistas em várias áreas do conhecimento. Um dos cursos é gratuito e o outro é presencial, confira como se inscrever e quais os objetivos de cada um deles.

Confira os cursos que estão sendo oferecidos pela USP | Imagem de Nikolay Georgiev por Pixabay

Quais os cursos oferecidos?

Os cursos que estão sendo oferecidos pela universidade, visa capacitar pessoas que já atuam nas áreas em questão. Isto é, são estudantes ou profissionais que após o curso, terão mais uma especialização.

O primeiro curso é sobre Biossegurança em Ambientes Clínicos, ele será realizado em Ribeirão Preto e ao todo, estão sendo ofertadas 500 vagas.

Já o segundo curso vai ocorrer de maneira totalmente virtual e diz respeito à Prevenção ao Consumo de Álcool na Atenção Básica à Saúde, ao todo, serão ofertadas 1.000 vagas.

Veja também: Estes 3 Países Da Europa Facilitam A Entrada De Nômades Digitais

Curso de Biossegurança em Ambientes Clínicos

De maneira excepcional, o curso é voltado apenas para pessoas que possuem algum tipo de vínculo com a FORP-USP, o objetivo do curso é capacitar os professores e estudantes e servidores no que diz respeito à segurança dos ambientes clínicos locais.

Ao todo, serão ofertadas 500 vagas. É de suma importância que os interessados realizem o curso com total dedicação. Uma vez que a biossegurança se atualiza sempre, novos protocolos são criados e caso o profissional não tenha conhecimento, ele pode colocar a vida dele e de terceiros em risco.

Para se inscrever no curso, basta pesquisar pela USP digital e procurar o curso em questão. Ele é totalmente gratuito e caso o candidato prefira, pode tirar dúvidas através do número (16) 3315-3995.

Veja também: Aviso Geral: Funcionário É Obrigado A Ficar Na Empresa Depois De Demitido?

Curso de Prevenção ao Consumo de Álcool na Atenção Básica à Saúde

Já esse curso em questão, é de suma importância para que haja a capacitação dos profissionais da saúde para que eles consigam identificar a condição em questão e conseguir prevenir o uso exagerado de álcool, ajudando no diagnóstico precoce.

Ao término do curso, é esperado que todos os concluintes estejam aptos a compreender o problema do álcool, quando usado de maneira exagerada, além de conseguir desmistificar todos os tabus inerentes ao assunto.

O curso é voltado aos profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, agentes de saúde e etc. Para se inscrever, basta acessar o site USP Digital, procurar pelo curso e cumprir todas as etapas. Ele será realizado totalmente online e ao final, irá fornecer um certificado de participação. Caso o estudante tenha alguma dúvida inerente ao curso ou ao processo seletivo, ele pode ligar para o telefone + 55 11 95078-1081 e tirar todas as dúvidas.