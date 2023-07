“WhatsApp INFORMANTE”: seja avisado se alguém falar de você

Novidade no WhatsApp – Os amantes do WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, possuem agora um novo recurso intrigante para explorar. A ferramenta permitirá que você saiba quando os seus contatos estiverem falando de você durante as conversas no aplicativo. A princípio, pode parecer que o WhatsApp adquiriu poderes de clarividência, mas calma. Veja como isso realmente funciona.

O WhatsApp agora exibe a foto do perfil da pessoa que mencionou você nas notificações, tornando a experiência mais visual e interativa. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Função pouco conhecida no WhatsApp

Embora não seja uma bola de cristal capaz de revelar se alguém está falando de você pelas costas, este novo recurso do aplicativo do WhatsApp, que pertence à empresa Meta e é utilizado por mais de dois bilhões de pessoas ao redor do mundo, promete otimizar a experiência dos usuários. O aplicativo irá alertar sempre que você for mencionado nas conversas dos grupos dos quais faz parte.

A atualização surge como uma melhoria significativa nas notificações do WhatsApp. Antes, quando você era mencionado em uma conversa de grupo, recebia apenas um alerta de texto. Com a nova ferramenta, além do alerta de texto, a foto do perfil da pessoa que mencionou seu nome aparecerá na notificação. Além disso, a imagem do perfil do grupo do WhatsApp aparecerá para mensagens em grupos. É uma mudança sutil, porém, bastante útil, pois permite aos usuários ter uma rápida visão de quem está falando com ou sobre eles.

Esse recurso é apenas um dos muitos adicionais úteis que o WhatsApp tem a oferecer. Um bom exemplo disso é o recurso de visualização de mensagem de voz. A plataforma vem constantemente buscando melhorar a experiência dos usuários, implementando novas funcionalidades que facilitam e diversificam a comunicação entre as pessoas.

Outra característica de destaque é a opção de definir cronômetros de autodestruição para todas as suas conversas. Isso significa que todas as mensagens de texto enviadas serão automaticamente excluídas após um período de tempo determinado pelo usuário, reforçando assim a privacidade e a segurança das conversas na plataforma.

Atualizações da plataforma

Essas atualizações representam um esforço contínuo da empresa Meta, detentora do WhatsApp, em aprimorar o aplicativo e proporcionar aos usuários uma experiência cada vez mais eficiente e satisfatória. A empresa busca inovações constantes, reiterando seu compromisso de fornecer um serviço de qualidade e excelência aos mais de dois bilhões de usuários que utilizam o WhatsApp diariamente em todo o mundo.

Embora seja apenas uma pequena modificação, a nova função que permite aos usuários saberem quando foram mencionados em conversas de grupos, aliada à notificação personalizada com a foto do perfil de quem fez a menção, certamente irá aprimorar a experiência do usuário no aplicativo. Tal recurso, juntamente com as demais funcionalidades oferecidas, reafirma a posição do WhatsApp como um dos principais aplicativos de mensagens do mundo, sempre buscando aprimorar sua interface e a experiência do usuário. E aí, já atualizou o seu aplicativo para conferir essas novidades?

