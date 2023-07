WhatsApp libera função que promete ALEGRAR muitos usuários com vídeos

Você costuma mandar vídeos pelo WhatsApp? O universo dos aplicativos de mensagens está sempre em constante evolução, e a busca pela melhoria na qualidade do compartilhamento de arquivos de mídia é um passo fundamental nesse processo. O WhatsApp beta para Android, na sua versão 2.23.14.10, um dos aplicativos de mensagens mais populares atualmente, tem feito avanços significativos nessa direção. Agora, os usuários terão a opção de compartilhar vídeos em qualidade “HD”, uma novidade que pode revolucionar a maneira como compartilhamos nossos momentos e memórias.

Agora, no WhatsApp beta para Android, é possível compartilhar vídeos em alta qualidade, proporcionando uma experiência em “HD” aos usuários. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novidade em vídeos do WhatsApp

As informações sobre esse novo recurso foram confirmadas pela equipe do WABetaInfo, uma fonte conhecida por revelar antecipadamente novidades e atualizações do WhatsApp. O recurso, por enquanto, funciona de maneira bastante simples e intuitiva. Quando o usuário decide compartilhar um vídeo através do aplicativo, poderá selecionar a opção “Qualidade HD” diretamente na tela de edição.

Vale ressaltar que o aumento da qualidade no compartilhamento de vídeos, da mesma forma que ocorre com as imagens, apenas mantém as dimensões originais do arquivo. Isso significa que, apesar da melhoria, o aplicativo ainda realiza a compactação do arquivo antes do envio. Dessa forma, não é possível compartilhar o vídeo em sua qualidade original integralmente, contudo, a opção HD já representa uma melhora significativa na qualidade dos vídeos compartilhados.

A nova funcionalidade traz um aspecto relevante a ser destacado: por padrão, o recurso vem desativado no aplicativo. Assim, sempre que o usuário quiser enviar um vídeo ou foto em HD, será necessário selecionar manualmente essa opção na tela de edição. Isso permite que os usuários tenham maior controle sobre o uso de dados móveis, uma vez que o envio de arquivos em alta definição consome mais dados que o envio de arquivos em qualidade padrão.

Além disso, o WhatsApp planeja sinalizar todos os vídeos compartilhados em HD com um selo distintivo, facilitando a identificação desses arquivos pelos usuários. Contudo, até o momento, a opção de compartilhar arquivos em HD não está disponível para as atualizações de Status do aplicativo.

Tendência geral dos apps

O progresso do WhatsApp na melhoria da qualidade dos arquivos de mídia compartilhados reflete a tendência geral de evolução dos aplicativos de mensagens. Com essa novidade, o aplicativo reforça seu compromisso em melhorar a experiência dos usuários, proporcionando compartilhamentos de vídeos com qualidade superior. Portanto, o recurso de compartilhamento de vídeos em HD representa um passo significativo na direção certa, e é provável que vejamos mais inovações semelhantes no futuro.

Com a implementação do compartilhamento de vídeos em HD, o WhatsApp espera não apenas melhorar a experiência dos usuários existentes, mas também atrair novos usuários que buscam uma plataforma de mensagens que possibilite compartilhar momentos com a máxima qualidade possível. Assim, o aplicativo de mensagens continua aprimorando seus recursos para garantir que esteja sempre na vanguarda das tendências e necessidades dos usuários.

