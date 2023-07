Cartão de BENEFÍCIOS do INSS tem mais de 300 mil acessos; você já tem?

Já fez seu cartão do INSS? Dentre os avanços tecnológicos que têm facilitado a vida dos cidadãos, a Carteira do Beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem se destacado. Até o dia 25 do último mês, 318 mil carteiras virtuais foram geradas por aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios, e 172 mil downloads em PDF foram realizados. Esses números mostram a rápida adesão à facilidade oferecida pelo INSS.

Conheça o cartão de benefícios do INSS

O programa Meu INSS+, que fornece descontos em diversas categorias como farmácias, lojas, shows, telemedicina, seguros, viagens, entre outros, foi utilizado por 49.540 beneficiários na Caixa Econômica Federal e por 30.575 no Banco do Brasil. Isso indica uma aceitação significativa desses benefícios extras que, a princípio, visam melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas.

As expectativas agora se voltam para o aumento do número de parcerias, com mais instituições se juntando ao programa para ofertar um leque maior de benefícios aos beneficiários do INSS. Isso poderia proporcionar um maior alcance do programa, beneficiando um número ainda maior de aposentados e pensionistas.

Cabe destacar que, embora ambos os bancos ofereçam descontos para os beneficiários do INSS, existem algumas diferenças em suas políticas. O Banco do Brasil estende esses descontos a todos os beneficiários do INSS, sejam eles correntistas do banco ou não. Já a Caixa Econômica Federal limita as vantagens aos segurados que recebem os benefícios do INSS através do banco.

É relevante mencionar que a Carteira do Beneficiário do INSS não é emitida para os beneficiários do seguro-defeso pescador artesanal. Para os demais beneficiários, a carteira traz uma série de informações do titular do benefício, incluindo o nome completo, CPF – Cadastro de Pessoa Física, número do benefício, espécie do benefício, data de emissão e validade, foto e um QR Code.

Como emitir

O processo de emissão da Carteira do Beneficiário ocorre por meio da plataforma digital Meu INSS, permitindo que os beneficiários do INSS acessem de maneira prática e rápida seu documento. A validação da autenticidade da carteira é realizada através do QR Code, que apresenta as informações atualizadas do beneficiário na data de sua consulta.

É importante lembrar que a Declaração de Beneficiário do INSS continua sendo um documento válido para comprovar a condição de beneficiário. A nova carteira não substitui este documento, mas oferece uma forma adicional e digital de acessar e compartilhar essas informações.

O processo para emitir a Carteira do Beneficiário é bastante simples. Os interessados precisam acessar o aplicativo Meu INSS e, na página inicial, clicar no item ‘carteira do beneficiário’. Em seguida, selecionam uma foto para a carteira e marcam o quadrado que informa que estão cientes de que, ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code. Ao clicar em ‘continuar’, a carteira estará disponível para o beneficiário.

