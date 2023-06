GRANDE mutirão do governo vai ajudar todos os que têm dívidas

O Governo Federal não tem poupado esforços quando o assunto é ajudar os brasileiros a se livrarem de uma vez por todas de suas dívidas. Primeiramente, foi anunciado o programa Desenrola, para que haja a negociação dos débitos. E agora, em paralelo com o programa que já havia sido anunciado, o Governo acaba de lançar mais uma possibilidade dos brasileiros renegociarem suas dívidas com os credores, entenda como deve funcionar.

Grande mutirão para retirar os brasileiros do endividamento está sendo formado, saiba como participar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como vai funcionar o mutirão de renegociação?

O mutirão em questão é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O período para participar das negociações é a partir da segunda quinzena de julho, de acordo com o decreto que foi assinado por Lula.

O objetivo é que haja um encontro entre os credores e os devedores, com a finalidade do pagamento do débito entre eles de uma maneira mais fácil. Contudo, é importante que seja respeitado o mínimo existencial para cada brasileiro.

Veja também: Aviso: Caixa Libera Saque De R$ 2.000 Ou Mais Na Conta

Os mutirões devem ocorrer periodicamente

De acordo com o decreto 11.567, de maneira periódica, devem ocorrer os mutirões em questão, para que haja a renegociação das dívidas dos brasileiros. A fim de prevenir e agir contra o superendividamento, mas sempre respeitando o mínimo para a sobrevivência dos brasileiros.

Lembrando que os mutirões poderão acontecer em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nas três esferas de Governo.

Isto é, tanto no âmbito Federal, Estadual e Municipal, devem ocorrer eventos para que a população venha ter chances de renegociar as dívidas e evitar que em um futuro próximo elas fiquem ainda mais endividadas.

Veja também: Financiamento De Casas E Apartamento De Até R$ 500 Mil Foi Liberado Na CAIXA

Como evitar ficar endividado?

No Brasil e em todo mundo, é comum que as pessoas fiquem com bastante dívidas, principalmente, envolvendo instituições bancárias, isso ocorre basicamente por conta que elas olham mais para o presente do que para o futuro e ao ignorar as consequências do amanhã, acabam gastando mais do que deveriam no “hoje”.

E ter essa atitude, principalmente em dívidas envolvendo crédito, pode ser um perigo, por conta que isso acarreta na incidência de juros altíssimos sobre o consumidor, então, se uma dívida X já é difícil dele pagar, quem dirá, uma dívida que praticamente dobra ou triplica de valor a depender dos juros.

Portanto, é de suma importância que haja uma consciência financeira maior, ao gastar, sempre confira em seu orçamento se realmente será possível honrar todos os compromissos nos demais meses. E sempre que possível, guarde dinheiro para um fundo de emergência, ninguém espera que nada de ruim aconteça, mas caso ocorra, a pessoa já está preparada financeiramente falando.

Por fim, caso realmente a pessoa precise sacrificar o pagamento de uma dívida a fim de garantir a subsistência, é importante entrar em contato com a empresa e tentar negociar melhores condições de pagamentos, fazendo isso, pode ser que evite até mesmo juros tão exagerados.