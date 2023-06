O que é e como fazer empréstimo com desconto NA FOLHA DE PAGAMENTO

O famoso empréstimo que conta com desconto diretamente na folha de pagamento nada mais é do que uma modalidade de crédito muito usada no Brasil, uma vez que oferece facilidade de pagamento.

Porém, é essencial conhecer as regras, o processo em si e outros detalhes ligados a este tipo de empréstimo. E é justamente isso que será possível aprender por meio da leitura deste artigo.

O desconto direto na folha de pagamento é muito prático | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que caracteriza o empréstimo cujo desconto é na folha de pagamento

Chamada oficialmente de empréstimo consignado, esta modalidade é aquela na qual cada parcela é descontada diretamente do salário, do FGTS ou do benefício que o contratante recebe, antes mesmo de o dinheiro cair na conta todos os meses.

Ou seja: com esse empréstimo não é preciso se preocupar com o pagamento de boletos, isso sem citar o fato de que ele possui juros mais baixos.

Embora seja muito atrativo, porém, o empréstimo com desconto na folha de pagamento só pode ser contratado pelos seguintes públicos:

Funcionários públicos;

Pensionistas ou aposentados do INSS;

Trabalhador que atuam com carteira assinada;

Militares.

Já quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) deve checar as regras atuais, uma vez que, para este público, o empréstimo consignado havia sido suspenso no início de 2023.

De modo geral, o cidadão assalariado pode contratar dois tipos de empréstimos que se encaixam na categoria em questão.

O primeiro deles é o empréstimo privado, a ser contratado junto às instituições que possuem convênio com a empresa empregadora. E o segundo é o empréstimo que visa o desconto direto no FGTS, que nada mais é do que a antecipação do famoso saque-aniversário.

E até mesmo quem está negativado pode conseguir esse dinheiro extra, considerando que algumas instituições simplesmente não fazem a consulta de crédito.

Vantagens e desvantagens de empréstimos deste tipo

Saber se vale a pena contratar um empréstimo com desconto na folha de pagamento é essencial, antes de aderir à contratação em si.

No que diz respeito às vantagens, vale frisar que se trata de um dos empréstimos mais baratos que existem, sendo ideal inclusive para quem tem uma dívida cujos juros são muito altos e precisa quitá-la.

Já a desvantagem existe principalmente quando a contratação é feita sem que exista um objetivo claro para isso, comente pelo fato de ser algo “mais em conta”. Afinal, este tipo de empréstimo também representa uma dívida, devendo ser contratado somente se existir real necessidade.

Lembrando que tal contratação sempre deve respeitar a margem consignável, de modo que o contratante não comprometa muito sua renda.

Os beneficiários do INSS, por exemplo, só podem usar 35% do benefício para o pagamento de um empréstimo consignado, assim como os funcionários públicos federais.

Como é feita a solicitação do empréstimo com desconto na folha de pagamento

A boa notícia é que, atualmente, este tipo de contratação pode ser feito pela internet, acessando o site do banco ou da instituição financeira de preferência.

Os descontos das parcelas devem acontecer normalmente, mês a mês, direto da folha de pagamento, antes mesmo de o salário ou benefício cair na conta do contratante. Caso isso não ocorra, cabe à pessoa em questão entrar em contato com o banco/instituição o mais rápido possível, para que a situação seja normalizada e para que cobranças indevidas sejam evitadas.

Lembrando, por fim, que este tipo de empréstimo, por lei, pode ser cancelado, desde que o pedido de cancelamento aconteça em no máximo 7 dias depois da contratação.

