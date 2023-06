Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual

Novidade do WhatsApp no iPhone – Para os usuários do iPhone, o ato de enviar mensagens pelo WhatsApp acaba de se tornar mais fácil. A tão esperada atualização do aplicativo que permite a edição de mensagens já está disponível para todos os proprietários de iPhone, prometendo mudar para sempre a forma como interagem com a plataforma de mensagens de propriedade da Meta.

Os usuários do iPhone podem atualizar seu WhatsApp para a versão mais recente e aproveitar a mudança significativa no aplicativo, que permite a edição de mensagens com facilidade. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp atualiza versão para iPhone

O WhatsApp, cuja propriedade agora pertence à Meta, a empresa anteriormente conhecida como Facebook, se orgulha de oferecer um dos serviços de mensagens mais utilizados em todo o mundo. A recente introdução do recurso de edição de mensagens, anunciado em 22 de maio pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, promete melhorar ainda mais a experiência dos usuários na plataforma, principalmente para aqueles que utilizam o iPhone. A despeito do anúncio feito por Zuckerberg, a implementação completa do recurso para todos os usuários do iPhone levou um tempo considerável.

Quando o recurso de edição foi anunciado pela primeira vez, tanto os usuários de iPhone quanto os de Android foram informados de que levaria algumas semanas para que a atualização chegasse aos seus dispositivos. A expectativa era de que o botão “Editar” fosse encontrado no menu suspenso que surge ao pressionar longamente uma mensagem. Porém, inicialmente, o botão “Editar” não estava disponível.

No entanto, a história mudou com a atualização mais recente do WhatsApp para o iOS, a versão 23.10.77. Agora, todos os proprietários de iPhone têm o tão desejado recurso de edição de mensagens à sua disposição. Para utilizá-lo, basta atualizar o WhatsApp para a versão mais recente disponível na App Store.

O recurso de edição de mensagens do WhatsApp era um dos mais aguardados pelos usuários do aplicativo. Ele possibilita a alteração do conteúdo de mensagens enviadas dentro de um período de 15 minutos após o envio. A novidade não impõe limites para a quantidade de edições que podem ser feitas.

Detalhes da nova função

Embora seja perceptível para os destinatários quando uma mensagem foi editada, uma vez que a mensagem editada exibe a palavra “editado” na parte inferior, as alterações feitas pelo remetente não são visíveis para os outros usuários. Isso significa que eventuais erros de ortografia ou conteúdo inadequado podem ser corrigidos sem que a versão original da mensagem fique exposta, desde que a edição seja feita rapidamente.

A facilidade de uso do novo recurso de edição de mensagens no WhatsApp é mais um ponto positivo. A empresa, que faz parte do conglomerado Meta, se esforça constantemente para garantir que as ferramentas disponibilizadas em seu aplicativo sejam intuitivas e práticas para os usuários.

O novo recurso de edição de mensagens marca uma grande evolução para o WhatsApp e um passo à frente na busca pela melhor experiência do usuário. A ferramenta promete dar aos usuários do iPhone mais confiança ao enviar mensagens, sabendo que qualquer erro poderá ser corrigido, resultando em uma comunicação mais eficiente e menos estressante. A adição deste recurso é um claro indicativo de que o WhatsApp continua a inovar e a se esforçar para atender às necessidades e expectativas de seus usuários.

